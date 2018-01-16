Uyuşturucudan bir tutuklama

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 22:12

LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU

Lefkoşa’da dün 50 yaşındaki S.B.’nin evinde yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gram ağırlığında madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak, emare olarak alınırken, S.B. ile konuyla bağlantısı olduğuna inanılan G.P. (E-18) tutuklandı.

Öte yandan dün yine Lefkoşa’da 20 yaşındaki S.A.’nın (E-20) evinde yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 30 miligram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.A.’nın (E-37) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarısı içilmiş sigara ve M.D.’nin (E-21) tasarrufunda ise yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarısı içilmiş sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.