“UZLAŞILMAZSA EYLEME BAŞVURACAĞIZ”

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:44

HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Çaluda yaptığı yazılı açıklamada, görüşleri dikkate alınmaz ve gerekli adımların atılacağı konusunda uzlaşılmazsa yasal her türlü eyleme başvuracaklarını belirtti.

Daha önceki açıklamasında hükümeti, sendikanın görüşlerini de dikkate almaya çağırdığını

hatırlatan Çaluda, “Hükümet bunu dikkate almadı ve söz konusu yasa tasarısını Bakanlar Kurulu’ndan geçirerek Meclis’e havale etti, halkın bilgisine getirdi” ifadelerini kullandı.

Çaluda, tasarıyı kendilerinin de inceleyerek diğer bazı sendikalarla istişare ettiklerini ve sonuca vardıklarını kaydetti.

Bu yasa tasarısının üzerinde ısrar edilmesi ve sendikaların uyarılarının dikkate alınmaması halinde kamunun alt üst olacağını ileri süren Çaluda, “Bu yasa önerisinde haksızlığa yol açacak, kaos yaratacak bir çok unsur bulunmaktadır. Sadece bu yasa ile bir yere varılması söz konusu değildir. Kamu Hizmeti Komisyonunun atama, terfi ve tayinlerde hangi kıstasları uygulayacağı net bir şekilde belirlenmeden bu yasayı geçirmek ciddi sorunlara yol açacaktır” dedi.



Hükümeti son kez uyardıklarını kaydeden Çaluda, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizi dikkate alınız. En geniş kamu görevlisi kitlesini temsil eden HÜR-İŞ dikkate alınmaz, görüşlerimize değer verilmez, bizimle uzlaşılmazsa gerekli adımları atmaktan kaçınmayacağımızı bildirir; haklarımıza helal gelmeksizin eylem ve grevler dahil tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtiriz.”