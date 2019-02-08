"VAKIFLAR İDARESİ HEP YANIMIZDA OLDU"

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2019 Cuma 15:08

Aktuğ, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter ile Lapta bölgesindeki vakıf malları ile ilgili neler yapılabileceği konusunda önümüzdeki günlerde görüşmelerinin olacağının da sinyalini verdi.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter’e yaptığı ziyarete ilişkin Girne Postası’na açıklamalarda bulundu.

5 Aralık 2018’de yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden birinin Lapta olduğunu hatırlatan Aktuğ, o dönemde Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin selden etkilenen bölge halkına ve Lapta Belediyesi’ne büyük yardımları dokunduğunu söyledi.

Lapta’da yaşanan sel felaketinde 18 evde su baskını yaşandığını belirten Aktuğ, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi hep bizim yanımızda oldu. Başta Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ortaklaşa düzenledikleri projelerle mağdur olan bölge halkına büyük yardımlarda bulundu” dedi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter’e gerçekleştirdikleri ziyaretin asıl amacının, selden etkilenen ihtiyaçlı kişilere yaptıkları yardımlar ve belediyeye olan desteğinden ötürü teşekkür etmek için olduğunu bildiren Aktuğ, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Lapta bölgesindeki vakıf malları ile ilgili ilerleyen zamanda görüşmelerinin olacağının da sinyalini verdi.

Lapta bölgesinde çok sayıda vakıf malı olduğunu dile getiren Aktuğ, “Lapta’da vakıf malı olan kiliseler, kapalı otel ve araziler var. Önümüzdeki günlerde Kıbrıs Vakıf İdaresi’nden ilgili kişiler bölgeye gelerek incelemelerde bulunacak. Vakıf malları yerinden inceledikten sonra Sayın Benter ile tekrar istişare edeceğiz” şeklinde konuştu.