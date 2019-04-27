VAKIFLAR İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ YAYLA KÖYÜ’NDE SAHİL TEMİZLİĞİ YAPTI

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 21:22

Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri, Yayla Köyü’nde sahil temizliği yaparak, Yayla köyündeki çevresel kanserojen etkilere dikkat çekti.

Vakıflar İyilik Gönüllülerinden verilen bilgiye göre, temizlik çalışmasından önce İyilik Gönüllüsü Dr. Nurçin İncirli, çevresel kanserojen etkilerle ilgili basın açıklaması yaptı.



İyilik Gönüllüleri 70 torbanın üzerinde çöp topladı.

İncirli, bir insanın en önemli hakkının sağlıklı bir şekilde yaşama hakkı olduğuna işaret ederek, bunun için sağlıklı temiz bir çevre, sağlıklı gıdalar ve temiz suyun şart olduğunu vurguladı.



Yayla köyünde son 10 yılda 52 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden İncirli, bunlardan 38’inin kanser den öldüğünü, yani köyde kanser nedeniyle ölüm oranının yüzde 73 olduğunu kaydetti.

Yıllardır birçok sivil toplum örgütünün bu konuda çağrı yaptığını anımsatan İncirli, sırf bu yüzden köyde Yayla Sağlık ve Araştırma ve Geliştirme Derneği kurulduğunu ifade etti.



İncirli şunları kaydetti:

“Çünkü Yayla köyü içinde yer alan 2 baz istasyonu, köyümüzü çepeçevre saran tarım alanları ve dolayısıyla kullanılan pestisitler, köye yakın yerde yer alan gaminiler, tam teşekküllü çalışmayan bir arıtma sistemi ve şu anda yanında bulunduğumuz kontrolsüz çöplük alanlar bulunmaktadır. Bu saydığımız alanlar yani pestisitler, baz istasyonları , kömür elde etmek için yapılan işlemle havaya saçılan kimyasal zehirli hava ve buradaki çöplükteki metan gazı dahil hepsi çevresel kanser oluşturucu etmenler olarak Kabul edilmektedir. Ayrıca belki de başka bilmediğimiz ve araştırılması gereken başka çevresel kanser yapıcı faktörler bulunmaktadır.”