VAKIFLARA SADECE 40 EURO!

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 09:33

BRT'de Kemal Darbaz'ın sunduğu "Vizyon Medya"pragramına katılan Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Vakıflar İdaresi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son günlerde Vakıflar İdaresi yönetimine haksız, mesnetsiz iddia ve suçlamalar yapıldığını ifade eden Kemal Darbaz, bunlarla ilgili bazı söylemleri Prof. Dr. İbrahim Benter'e sordu.

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMALIYIZ"

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, 2019 yılının memleketimiz ve insanlarımız için güzel günler getirmesi dileğiyle başladığı konuşmasında, birlik ve beraberlik içerisinde olunduğu sürece çözülemeyecek problemlerin olamayacağını söyledi. Ancak bunun için öncelikle iyi niyetli davranılması ve işlerin yürütülmesi sırasında doğru dürüst araştırmalara yer verilmesi gerektiğini belirtti. Benter, bu araştırmalar için de, üniversitelere, sivil toplum örgütlerine başvurulması halinde daha doğru ve gerçekçi bilgilere ulaşılacağını ifade etti.

"HAYIR İŞİ YAPAN BİR KURUM KARALANMAMALI"

Herşeyin başında iyi niyetin olması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Benter, Vakıflar İdaresi'nde 6. yılı içerisinde olduğunu, müdürlüğü esnasında çeşitli olumsuzluklarla karşılaştığını belirtti. Görevi esnasında, fakirlere, yoksullara, öğrencilere, ihtiyacı olanlara yardım elini uzattıklarını yüzlerce, binlerce hayır işi yaptıklarını ancak ortaya bir adam çıktığını ve istediğini alamayınca, gazetelerde, sosyal medyada iftira ve mesnetsiz suçlamalarla hakarete varan derecede ithamlarda bulunduğunu söyledi. Yaptıkları yüzlerce hayır işinin, sevabın, yardımların duyulmadığını ancak bir kişinin çıkıp şahsi hırs ve çıkarları uğruna bu kadar hayır işi yapan bir kurumu karaladığını ifade etti.

Bu tür saldırılara artık alıştıklarını ifade eden Prof. Dr. İbrahim Benter, "Biz işimize odaklanıyoruz, biz yardıma muhtaç olanlara yöneliyoruz, bu tür negatif yaklaşımlara ise sadece gülümsüyoruz" diye konuştu.



"TEK TARAFLI VE MAKSATLI HABERLER"

Vizyon Medya Programı moderatörü Kemal Darbaz, Prof. Dr. İbrahim Benter'e, kendi söylemleri ile kapılarının her gazeteciye açık olduğunu, gerek araştırma gerekse yanıt bekleyen konular hakkında, her açıklamayı gönül rahatlığıyla yapmak istemelerine rağmen, bazı gazetecilerin ısrarla, Vakıflar İdaresi'nden bilgi talebinde bulunmadan tek taraflı ve ısrarla mesnetsiz suçlamalarda bulunmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusunu iletti.

"VAKIFLAR HALKIN HİZMETİNDE"

Prof. Dr. İbrahim Benter, Vakıflar İdaresi Müdürü olduktan sonra en önemli misyonunun, Vakıflar Dairesi'ni halka tanıtmak ve bu dairenin toplumun bir malı olduğunu ve amacının topluma hizmet etmek olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi.Benter, vakıfların üç beş siyasi veya nüfuzlu kimselerin hizmetinde değil asıl görevinin halka hizmet olduğunu ifade etti.

"HER ÇALIŞMA WEB SİTESİNDE"

Prof. Dr. Benter Vakıflar İdaresi'nde görev yaparken daima şeffaflık ilkesi üzerinde durduklarını ve bu sebepten yaptıkları her işi web sitelerinde yayınladıklarını söyledi.

Program yöneticisi Kemal Darbaz, Prof. Dr. İbrahim Benter'e bugüne kadar istediği olmayan veya istekleri karşılanamayınca isyan eden bir basın kuruluşu veya gazeteci olup olmadığını, özellikle de son günlerde bir gazete tarafından yoğun bir şekilde mesnetsiz ithamlar karşısındaki tavrını sordu.

Prof. Dr. Benter adı geçen gazetenin geçtiğimiz yıllar içerisinde vakıflarla ilgili haberleri yayınladıklarını, çoğu kez yapılan yardım ve bağışları takdir ettiklerini defalarca gazetelerinde yayınladıklarını ifade etti. Ancak son günlerde yazılanlarla ilgili olarak şunları söyledi:

"ART NİYETLİ DAVRANIŞLAR BUNLAR"

"Evet, araştırdığınız ve içinde kuşku olan bir haber ayrıntısı varsa, bunu haberin kaynağında araştırın, vakıflara gelin, sorun bize size tüm detaylarıyla, tüm sorularınıza yanıt verelim" dedi. Yapılan tek taraflı ve araştırmadan doğruluğu kanıtlanmadan yapılan bu haberlerde mutlaka bir art niyet vardır. Eğer gerçekten niyetleri haber olsa, topluma doğru ve dürüst bilgiler vermek olsa, önce gazetecilik etiği içerisinde karşı tarafa da soru sorma ve onun yanıt verme hakkını tanınmalıdır, diye savundu Prof. Dr. İbrahim Benter.

"DOME OTEL ZARAR MI EDİYORDU?"

Dome Otel Vakıflar İdaresi yönetiminde işletilirken sürekli zarar ediyordu argümanının sıklıkla kullanılması karşısında ne düşündüğü sorulan Prof. Benter, Vakıflar İdaresi yönetiminde işletilen Dome Otel'in hiç bir zaman zarar etmediği ve her dönemi karla kapattığını söyledi.

"KAR PAYI ORTAKLIĞI İLE ŞİRKET İŞLETTİ"

Ancak 2006 ve 2007 yıllarında ne olduysa ansızın Dome Otel zarar etmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Benter, yine o dönemde otelin özel bir şirkete kar payı ortaklığı adı altında kiralanması girişimlerinden söz etti. Prof. Dr. Benter, 2008 yılında otelin bu şirkete kiralandığını, bir iki yıl zarar ettikten sonra kara geçtiklerini belirtti.

"OTEL BÜYÜK KARLAR ELDE ETTİ"

Dome Otel'in hep zarar ettiğini, hiç kar etmediğini söylemek büyük bir yanlıştır diyen Prof. Dr. Benter, Dome Otel'in bir zamanlar müdürlüğü yapan Mete Hatay'ın bir yazısında, yıllarca Dome Otel'in büyük karlar ettiğini ve güzel hizmetlerde bulunduklarını yazdığını söyledi.



"MARE MONTE DE VAKIFLARA VERİLDİ"

Şimdiki Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı'nın o dönemde turizm bakanlığı yaptığını ve Dome Otel ile ilgili " Vakıflar Dome Otel'i çok iyi çalıştırıyor, Mare Monte'yi de Vakıflara verelim" dediğini anımsatan Prof. Dr. Benter, aynı dönemde Mare Monte'nin işletmeciliğini de vakıflar ın üstlendiğini ifade etti.

"SENDİKA BAŞKANI, DİREKTÖR VE OTEL MÜDÜRÜ AYNI KİŞİ

Başbakan Tufan Erhürman'ın Dome Otel ile ilgili yaptığı bir açıklamada, sendika başkanlığı ile kiracı şirketin direktörlüğünün aynı zamanda da otel müdürlüğünün bir kişide olmasının doğru olmadığı, bu durumu yanlış bulduğunu söylemesi karşısındaki düşünceleri soruldu Prof. Dr. Benter'e.

Prof. Dr. Benter, Başbakan Tufan Erhürman'ın bu değerlendirmesine yüzde yüz katıldıklarını, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde oteli işleten Dayanışma Turizm Limited Şirketi'nin Direktörü'nün Bayram Karaman isimli şahıs olduğunu ve aynı zamanda oradaki yönetim kurulunun başındaki kişinin de Bayram Karaman olduğunu söyledi. Ve yine sendika başkanının da Bayram Karaman olduğunu ifade etti.

"HERŞEYİN BAŞINDA BAYRAM KARAMAN VAR"

Hayatında hiç sendika başkanlığı yapmadığını söyleyen Prof. Dr. Benter sendikanın görevinin çalışan ve emekçilerin haklarının korunması olduğunu savundu. Bir işyerinde çalışan işçinin gideceği adresin sendika olduğunu belirten Prof. Dr. Benter, Dome Otel'i örnek verirsek, "Şirketin başındaki kişi Bayram Karaman, otelin başındaki Bayram Karaman, sendikanın başındaki Bayram Karaman, peki soruyorum size çalışan bir haksızlığa uğrarsa nereye başvuracak?" dedi.

Otel çalışanlarından çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Prof. Dr. Benter, çalışanların şikayetlerini anlatacak merci bulamadıklarından kendilerine bu konuda çok sayıda başvuru geldiğini söyledi.

"ÇALIŞANLAR HAKLARINI NEREDE ARAYACAK?"

Prof. Dr. Benter, Dome Otel'i örnek bir modelle idare ettiklerini söyleyenlere, sizin bu örnek dediğiniz modelde, işçilerin başvuracak bir mercileri olmadığından haklarının kısıtlandığını ve ezildiğini söyledi. Benter, İşçiler haklarını otel müdüründe mi, sendika başkanında mı yoksa şirketin başındaki kişide mi arayacaklarını, oysa bunların hepsinin başında bayram Karaman'ın olduğunu savundu.



"SAVUNULACAK TARAFI OLMAYAN MODEL"

Bu modele ülkede faaliyet gösteren bazı sendikaların da destek verdiğini yineleyen prof. Dr. Benter, "sendikalar bu model devam etsin diyor" dedi.

"İŞÇİNİN HAKKINI KORUYACAK MERCİ YOK"

Bu modele ilk karşı çıkacakların başında sendikalar olması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Benter, bu modelde işçinin, emekçinin, çalışanın hakkını arayacak mercinin olmadığını, işçiyi haksızlığa uğrattığında savunacak kişinin hep aynı kişi olarak çalışanın karşısına çıktığını ifade eden Prof. Dr. Benter, patronun da, şirketin de sendika başkanının da aynı kişi olduğu bu modelin savunulacak tarafının olmadığını söyledi.

Program Sunucusu Kemal Darbaz'ın, Vakıflar İdaresi'nin 2019 yılına bütçesiz girdiğini ve Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu'nda bazı kişilerin "Dome Otel'in sözleşmesi uzatılmazsa, bütçeyi imzalamayız sözü" sonrasında ne düşündüğü sorusuna Prof. Dr. Benter şu yanıtı verdi;

"SAYIN BAŞBAKANA SÜREKLİ BASKI VAR"

"Burada çok acı bir durum var, Sayın Başbakan Tufan Erhürman ta başından beri bana şunu söyledi, 'Ben bu durumu araştıracağım, ne Vakıflar İdaresi'nin hakkı yenilsin ne Dayanışma Sendikası'nın ne de çalışan işçilerin hakkı yenilmesin.' Hatta Sayın Başbakan, yönetim kuruluna hitaben, sabredin ben çalışmamı bitireyim, bulduklarımı sizinle paylaşayım sonra siz karar verirsiniz dedi. Sayın Başbakanın bu söylemlerine karşın yönetim kurulundaki bazı kişiler ısrarla Başbakana baskı yaparak Dome Otel konusunu konuşmasını istediler.

Prof. Dr. Benter yönetim kurulundaki kişilerin yaptıklarının kabul edilemez olduğunu söyledi ve onların görevlerinin Vakıflar İdaresi'nin haklarını korumak suretiyle en iyi bir şeklide çalışır hale getirmek olduğunu belirtti.

"BÜTÇENİN ONAYLANMAMASI NE ANLAMA GELİYOR"

Vakıflar İdaresi bütçesinin, yönetim kurulundaki bazı kişilerin Dome Otel'i koz kullanarak, onaylamaması durumunda vakıfların içine düştüğü durum hakkındaki görüşleri soruldu Prof. Dr. İbrahim Benter'e.

"TÜM HİZMETLER DURACAK"

Vakıflar İdaresi'nin toplumun her alanında hizmet veren bir kurum olduğunu ifade eden Prof. Dr. Benter, Vakıflar bütçesinin onaylanmayıp yürürlüğe konmaması durumunda tüm hizmetlerin duracağını veya engelleneceğini söyledi.



"ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR MAĞDUR OLACAK"

Prof. Dr. Benter, Vakıflar İdaresi'nin canı gönülden severek ve gururla yaptıkları bir önemli hizmetin zihinsel engelli çocuklara yönelik çalışmalarının olduğunu ifade etti. Bu çocukların özel eğitim alması gerektiğini, normal eğitim alan çocuklarla bir tutulamayacağını savunan Prof. Dr. Benter, 20 engelli çocuğun her ay özel okullara ödenmesi gereken harçları ödediklerini vurguladı. Bütçenin geçmemesi durumunda bu çocukların harçlarının özel okullara ödenemeyeceğini, böylelikle de o okulların zor durumda kalacaklarına dikkati çekti Prof. Dr. Benter. Bunun da sadece bir örnek olduğunu ifade etti.

"ŞİDDET GÖREN KADINLARIMIZ NE OLACAK?"

Zor durumda olan, kocasından şiddet gören kadınların kalacakları yere kadar, tüm ihtiyaçlarının yine vakıflardan karşılandığına vurgu yapan Prof. Dr. Benter, bütçe olmayınca biz tüm bu yaptığımız yardımların yerine ulaşamayacağını, zor durumda kalan kadınlarımızın şiddet görmesine seyirci kalacaklarını söyledi. Yarın, öbürgün şiddet gören kadının ev kirası ödenmeyip ev sahibi o kadıncağızı sokağa attığında ne olacak? Kadın yine kocasından şiddet görmeye devam edecek diye konuşan Prof. Dr. Benter, bunlar sadece yaptığımız yardımların sadece bir kaçından örnek diye konuştu.

"BAŞBAKANI DAHİ DİNLEMEDİLER"

Prof. Dr. Benter, bütçenin onaylanma tartışmaları içerisinde, sorun çıkaran bazı arkadaşlarımıza hitaben Sayın Başbakan Erhürman'ın, "Vakıfların bütçesini bir an evvel onaylayın" demesini dahi dinlemediklerini söyledi.

"GÜNDE SADECE 40 EURO"

Vakıflar İdaresi'ne ait Dome Otel'den son 10 yılda Vakıflar İdaresi'ne gelen kar payının sadece 1 milyon lira olduğunu söyleyen Prof. Dr. Benter, bunun da günde 40 Euro olduğunu belirtti. Girne'nin en güzel yerinde, bu kadar otel odası ve restoranları olan bir otelden vakıflara gelen kar payının günde sadece 40 Euro olmasının kabul edilemez bir miktar olduğunu ifade etti.



"OTEL YILDA BİR MİLYON EURO KAR EDİYOR"

Bizim yaptığımız araştırma ve tespitlere göre Dome Otel'in sadece yıllık karının 1 milyon Euro olduğunu düşünüyoruz diyen Prof. Dr. Benter dolayısıyla Vakıfların alacağı gelirlerin yükselmesi gerektiğine işaret etti. Yine orada çalışan işçilerin, sendika başkanı, otel idaresi ve şirketin başındaki kişinin aynı olması hasebiyle, şikayet ve hak arama mercilerinin kalmaması nedeniyle korunmaları gerektiğine dikkati çekti Prof. Dr. Benter.

"OTELE YATIRIM YAPILMADI"

Dome Otel'e bu son 10 yıl içerisinde yeterli yatırımların da yapılmadığına işaret eden Prof. Dr. Benter, bu konuda tereddütü olanların gidip oteli gezerek içinde bulunduğu durumu görebileceklerini belirtti.

"YENİ BİR SÖZLEŞME HAZIRLIĞI"

Prof. Dr. Benter, Başbakan Tufan Erhürman ile ortak yaptıkları çalışmalar sonucunda, bir sözleşme hazırlandığını, sözleşme hazırlığının bitmesi sonrasında yine kar payına dayalı gerçekçi bir sözleşmeye imza atabileceklerini söyledi.

"ÇAĞDIŞI SÖYLEMLER"

Program sonunda, bazı yayın organlarında yer alan bavulla, çantayla para taşınması konusundaki iddialara, Prof. Dr. Benter, "sokak adamlarının mesnetsiz ve çağdışı iddiaları" diye yanıt verdi.

"FATURALAR, MALİYE BAŞBAKANLIK VE ELÇİLİK ONAYINA SUNULUR"

Prof. Dr. İbrahim Benter, hazırladıkları projelerin T.C Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti'ne sunulduğunu, bu sunumun Maliye ve Başbakanlık üzerinden yapıldığını, bunun onaylanması durumunda ise Başbakanlık ve Maliye üzerinden Vakıflar İdaresi'ne projenin onaylandığına dair yazı geldiğini belirtti. Kısaca proje için çalışmaya başlandığında proje faturalarını Maliyeye gönderdiklerini, maliyenin de Bbakanlığa gönderdiğini, oradan da T.C Elçiliğine ulaştırıldığını ve o makamlarca da onaylandıktan sonra o fatura bedellerinin ödendiğini söyledi Prof. Dr. Benter. Böylelikle her faturanın, maliye, başbakanlık ve elçilik denetiminden geçtikten sonra onaylandığına dikkat çekti.