VALBUENA'NIN AKIBETİ BELLİ OLUYOR...

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2019 Cuma 11:35

Fenerbahçe'ye geçen sezon yaklaşık 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan, Aykut Kocaman döneminde yedek kalması eleştirilen Mathieu Valbuena'nın sarı-lacivertlilerdeki geleceği de şekilleniyor. Bu sezon da forma şansı bulmakta zorlanan, Erwin Koeman döneminde ise gösterdiği performansla dikkatleri çeken Fransız yıldızın ülkesine döneceği iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerle geçen yıl 2 yıllık sözleşme yapan ve mukavelesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunan Valbuena'nın sözleşmesinin uzatılmayacağı öğrenildi. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesine döneceği bildirildi.