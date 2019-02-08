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VALBUENA'NIN AKIBETİ BELLİ OLUYOR...

Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan, Aykut Kocaman döneminde yedek kalması eleştiri konusu olan Mathieu Valbuena'nın geleceği belli oluyor

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2019 Cuma 11:35
VALBUENA'NIN AKIBETİ BELLİ OLUYOR...

Fenerbahçe'ye geçen sezon yaklaşık 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan, Aykut Kocaman döneminde yedek kalması eleştirilen Mathieu Valbuena'nın sarı-lacivertlilerdeki geleceği de şekilleniyor. Bu sezon da forma şansı bulmakta zorlanan, Erwin Koeman döneminde ise gösterdiği performansla dikkatleri çeken Fransız yıldızın ülkesine döneceği iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerle geçen yıl 2 yıllık sözleşme yapan ve mukavelesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunan Valbuena'nın sözleşmesinin uzatılmayacağı öğrenildi. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesine döneceği bildirildi.

 

 

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