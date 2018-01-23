Vatan hainlerine Uğur Dündar'dan not vatan savunmasında parti olmaz !

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 12:13

Uğur Dündar'dan 'AK Parti' açıklaması

Dün twitter hesabından yaptığı paylaşımda Afrin operasyonuna destek veren gazeteci Uğur Dündar, bu paylaşımından sonra gelen eleştirilere yanıt verdi.

Dün twitter hesabından yaptığı paylaşımda Afrinoperasyonuna 'Emperyalistlerin güzel yurdumuza yönelik bölme hesaplarının ve terör tehditinin bertaraf edimesi, kısacası tüm yurttaşlarımızın birarada ve güvence içinde yaşamaları amacıyla yapılıyor. Başka Türkiye yok!...' diyerek destek veren Uğur Dündar, malum kesimin eleştirisiyle karşılaştı.



Uğur Dündar bu paylaşımı nedeniyle 'AK Parti'yi mi desteklemeye başladın?' şeklindeki sorulara şöyle karşılık verdi:



'Bana 'AKP'yi mi desteklemeye başladın' diye sallayan aymazlara!

Emperyalizmin bölüp parçalama plânına karşı vatan savunmasının partisi olmaz!..

Mustafa Kemal'in askerleri için 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır!..''









Uğur Dündar'dan Afrin operasyonuna destek