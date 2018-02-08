Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 19:08

Boğaziçi’nde kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım yapılan Galatasaray Adası’nda son durum gören tüm vatandaşları üzüyor.

Boğaziçi’nde kaderine terk edilen Galatasaray Adası, tam bir ‘çöp ada’ya dönüşmüş vaziyette. Adayı bu halde gören vatandaşlar, çirkin görüntünün ortadan kaldırılmasını istiyorlar.

İstanbul Boğaziçi’nde Kuruçeşme sahilinin 165 metre açığında bulunan Galatasaray Spor Kulübü’nün 1957 yılından beri tapulu malı olan adanın son hali görenleri üzüyor. Sportif ve sosyal fonksiyonları bulunan Galatasaray Adası’nda inşa edilen eklentiler kaçak olduğu gerekçesiyle 28 Mayıs 2017’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılmıştı. O tarihten bu yana atıl vaziyette bulunan adayla ilgili süreç belirsizliğini koruyor.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Ancak Boğaz’ın orta yerindeki Galatasaray Adası, yıkımın gerçekleştiği günden bu yana, yaklaşık 8 aydır, tam bir çöplük gibi öylece duruyor. Ada’nın yıkıntılar içindeki halini gören vatandaşlar, her gün yüzlerce turistin de önünden geçtiği Boğaziçi’nin incisi Galatasaray Adası’nın bu terkedilmişliği haketmediğini dile getirip isyan ediyorlar.

ACİL ÇÖZÜM İÇİN ÇAĞRI YAPTILAR

Sözcü’nün haberine göre, Suada adıyla 2006 yılından itibaren ada üzerinde hizmet veren işletmenin sahibi Mehmet Koçarslan ile Galatasaray Spor Kulübü arasında kira ve tahliye sürecine ilişkin doğan anlaşmazlıklar nedeniyle açılan davalar devam ediyor.

Galatasaray Spor Kulübü’nün Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz ocak ayındaki olağanüstü kongrede “Galatasaray Adası’nı satmayacağız, sattırmayacağız” açıklamasında bulunurken, yargıya taşınan sorunların ortadan kalkmasını ardından adanın yeniden sosyal tesis olarak kiraya verilmesi bekleniyor. Ancak vatandaşlar, Suada’daki bu çirkinliğin bir an önce ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa yapılmasını dile getirip konuyla ilgili tüm ilgili makamları göreve çağırıyorlar.

MAYIS 2017’DE YIKILDI

1872’de Sultan Abdülaziz tarafından Sarkis Balyan’a hediye edilen ada, bir dönem Sarkis Bey Adacığı olarak anıldı. Ada 1957’de Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sadık Giz tarafından kulüp adına 150 bin TL karşılığında satın alındı. 1992 yılları arasında kürek dalında öğrenci yetiştiren bir okul gibi hizmet veren ada, 2006’da Mehmet Koçarslan’a kiralandı. İşletmeci, adanın üzerindeki tesislere “Suada” adını verdi. Galatasaray Adası’ndaki imara aykırı olduğu belirtilen yapılar, 28 Mayıs 2017 sabahı yıkıldı. Ancak aradan bir yıla yakın bir süre geçmesine rağmen süren davalar nedeniyle Galatasaray Adası atıl vaziyette duruyor.