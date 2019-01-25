VENEZUELA’DAKİ OLAYLARDA 268 GÖZALTI

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:40

İçinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizi uzun süredir aşamayan Latin Amerika ülkesi Venezuela’da muhaliflerin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmediklerini açıklamalarının ardından başlayan gerginlik devam ediyor.

Hükümete yakın medya kuruluşu Ultimas Noticias’ta yayımlanan habere göre, Doğu Bölgesi Stratejik Savunma Birimi Komutanı William Serantes Pinto, bu hafta meydana gelen olaylarda şiddete karışan 268 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Pinto, eyaletlerden Anzoatequi’de 35, Monagas’ta 75, Sucre’de 158 kişinin kamu malı ve düzenine zarar vermekten gözaltına alındığını kaydetti.

Ülkede hükümete karşı duruşuyla tanınan ve hukuki çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarından Foro Penal’in (Ceza Divanı) sosyal medya hesabından yayımladığı bilgi notunda ise muhaliflerin düzenlediği ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan ettiği miting sonrasındaki protestolarda 320 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkenin farklı bölgelerinden avukatların oluşturduğu STK’nin paylaşımında, hafta başından bu yana gözaltına alınanlar da eklendiğinde bu sayının 364’ü bulduğu aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMALARDA ÖLÜ SAYISI YOK

Muhalif başka bir STK Venezuela Toplumsal Sorunlarda Gözlem Merkezi ise sürekli güncellediği can kaybı bilgilerini sosyal paylaşım hesabından aktarmaya devam ediyor.

Observatorio de Conflictos ismiyle de bilinen platformun yayımladığı mesajda, hafta başından bu yana meydana gelen olaylarda 26 Venezuelalının hayatını kaybettiği iddia edildi. Mesaja göre, başkent Caracas’ta 7, Amazonas’ta 2, Barinas’ta 3, Bolivar’da 5, Portuguesa’da 3, Tachira’da 3, Monagas’ta 2 ve Yaracuy’da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Resmi kaynaklardan ise can kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan hafta başında 27 askerin halkı ayaklanmaya çağırması ve ardından teslim olmalarıyla başlayan ve bilhassa geceleri artan protestolar önceki gün düzenlenen muhalefet mitingiyle biraz azalsa da halen Caracas’ın ve ülkenin bazı bölgelerinde devam ediyor.

Gün içinde genelde yürüyüş ve toplanmalarla görülen protestolar geceleri bilhassa gecekondu mahallelerinde yollarda lastik yakıp barikat kurma eylemlerine dönüşüyor.

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.