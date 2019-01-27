"VERİLEN MESAJLAR BİZLERİ MEMNUN ETTİ"

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 09:39

Yazılı bir açıklamayla Çavuşoğlu’nun açıklamalarını değerlendiren Tatar, “Verilen mesajlar UBP olarak bizleri memnun etti” dedi.

Tatar, şunları kaydetti:

“Sayın Bakan’ın saptamaları ve Rum uzlaşmazlığı karşısında artık alternatif çözüm modellerinin masaya gelmesi gerektiğini vurgulaması tarihi bir tutumdur. Sayın Çavuşoğlu tam da UBP’nin dediği gibi konfederasyon ve iki ayrı devletin çözüm modelleri olduğunu vurgulamıştır. Bu bizlerin çok uzun zamandır dile getirdiği bir olgudur. Anavatan Türkiye’nin bu görüşü artık çok net bir şekilde ve yüksek sesle ifade etmesi dönüm noktası niteliğindedir.”

Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklamaların, verdiği mesajların net olduğuna dikkat çeken Tatar, “Rum tarafı bizimle ortaklık kurmak istemiyor. Türk tarafı, Türkiye ile iş birliği içinde Rum uzlaşmazlığı karşısında atacağı somut adımları artık ortaya koymalı. Rumlarla tek anlaştığımız konu olan Avrupa Birliği çatısı altında, iki ayrı devlet olarak buluşmak ve iş birliği yapmak için yeni tezlerimizi BM’nin ve AB’nin önüne koymalıyız” dedi.