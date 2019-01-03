“VİCDANİ RET DAVASI KARARI KABUL EDİLEMEZ”

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2019 Perşembe 19:34

Basın-Sen yazılı açıklamasında, ayrıca sendika başkanı Ali Kişmir ile sendika genel sekteri Serkan Soyalan’ın da vicdani reddini açıkladığını duyurdu.

Basın-Sen, “Türkiye’nin alt yönetimi” olarak nitelediği KKTC’de “baskılar” olduğunu, “insan haklarının engellendiğini ve bu haklarını kullanmak isteyen insanların demir parmaklıklar ardına gönderildiğini” iddia etti.

“Mahkemenin verdiği para cezasını da, 20 günlük hapis cezasını da tanımıyoruz.

Bu karar bizler için yok hükmündedir” diyen Basın-Sen, açıklamasında şunları kaydetti:

“Sivil hükümetin basiretsizliği ve korkaklığı yüzünden, bugün bir kez daha insan hakları adanın kuzeyinde demir parmaklıklar ardına hapsedilmiştir. Hiçbir baskı ve tehdit vicdani retçi yoldaşlarımızı ve bizleri korkutamaz, yolumuzdan da edemez.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumlarını tek halk olarak gören bizler, aynı halktan olduğumuz insanlara karşı silah tutmayı reddediyoruz.

Bu bağlamda Sendika Başkanımız Ali Kişmir’in ve Sendika Genel Sekterimiz Serkan Soyalan’ın vicdani retlerini açıkladıklarını buradan duyurur, verilen mücadelenin yükselerek devam edeceğini kamuoyu ile paylaşırız.”