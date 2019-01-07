“VİCDANİ RET GEÇERSE GKK ORTADAN KALKAR"

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2019 Pazartesi 20:34

Genç TV’de yayınlanan ve Muazzez Gazihan’ın sunduğu ‘Gündem Özel’ programına konuk olan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, henüz barış anlaşmasının olmadığı ülkede, vicdani reddin tartışılmasının manidar olduğunu, vicdani reddin kabul edildiği takdirde güvenlik kuvvetlerinin ortadan kaldırılacağını dile getirdi.

“VİCDANİ RET GEÇERSE GÜVENLİK KUVVETLERİ’NİN KAPISINA EN GEÇ 3 YIL İÇERİSİNDE KİLİT VURULUR”

Yasaya göre, askerlikten soğutmanın; ‘suç’ olduğunu dile getiren Arıklı, “Vicdani Ret yasasını hazırlayanlar iyi niyetli değildir. Bu yasa geçtiği anda Güvenlik Kuvvetleri’nin kapısına en geç 3 yıl içerisinde kilit vurulur” dedi.

Profesyonel askerliğe geçilmesi gerektiğini savunan Erhan Arıklı, “uzman askerlerinin sayısının artırılması lazım” diye konuştu.

“SINIRLARI KİM BEKLEYECEK?”

YDP Genel Başkanı Arıklı şöyle devam etti:

“Anayasa ve yasalar, her erkeğe askerlik görevini yapmayı mecbur tutuyorsa, yapılması zorunludur. Tıpkı vergi vermek gibi. Bu ülkede yaşıyorsanız, bu ülkenin kurallarına uymak zorundasınız. Hükümetin bu adımını üzüntü ile takip ediyorum. Sınırları kim bekleyecek?”