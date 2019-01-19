“VİCDANİ RET HAKKI YASALLAŞACAK”

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 09:34

CTP’li heyette MYK üyesi Ürün Solyalı, Milletvekili Fazilet Özdenefe ve Gençlik Örgütü Başkanı Bertu Dedeler; Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi heyetinde ise aktivistler Murat Kanatlı, Tuğçe Koruoğlu ve Erman Dolmacı yer aldı.



SORAKIN: “EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞIP, SORUNU ORTADAN KALDIRACAĞIZ”



CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, vicdani ret hakkının en temel insan haklarından biri olduğunu, Meclis’e tasarı sunulduğunu ve en kısa sürede geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.



Dünyadaki ve AB’deki uygulamalara baktıklarını aktaran Sorakın, 30 Ocak’tan sonra ilgili komitede konunun ele alınacağını, kendilerinin de takipçisi olacağını söyledi. İnisiyatif yetkililerinin çabalarını takdir ettiklerini kaydeden Sorakın, el birliği ile bu konunun ortadan kaldırılacağını vurguladı.



ÖZDENEFE: “İVEDİLİK TEKNİK BİR KONU, YASANIN ÖNEMİ İLE ALÂKASI YOK”



“Hak mücadeleleri her ülkede sancılı dönemlerdir” diyerek konuşmasında başlayan milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP’nin uzun süredir bu konunun evrensel normlarda ülkede benimsenmesini ve yasa koyucunun düzenlemeleri hayata geçirmesini savunduğunu kaydetti.



Geçmişte konunun Dilekçe Komitesi’ne geldiğini ve o dönem bütün üyelerin düzenleme yapılması konusunda olumlu görüş verdiğini ifade eden Özdenefe, ne zaman bu ülkede hak politikaları konuşulsa, “yapılacak o kadar çok iş varken bunun aciliyeti nedir” yönünde hiç katılmadığı görüşler ortaya çıktığını ifade etti.



Yasanın aciliyeti olmadığı konusunda bilgi kirliliği olduğunu da belirten Özdenefe, yasa için ivedilik alınmadığını, ivedilik konusunun askı süresiyle ilgili teknik bir konu olduğunu, yasanın önemi ile alakası olmadığını vurguladı.



“Aslolan komitenin iradesidir. En doğru şekilde süreci tamamlayacağız” diyen Özdenefe, diğer yasa çalışmalarıyla beraber bu yasanın da çalışılacağını vurguladı.



Bu çağda bir kişinin vicdani reddini açıkladığı için tutuklanmasının üzücü olduğunu söyleyen Özdenefe, ileride bu sıkıntıların yaşanmaması için atılması gereken tüm adımları atacaklarını ifade etti.



DEDELER: “ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK”



Gençlik Örgütü Başkanı Bertu Dedeler de CTP Gençlik Örgütü olarak yıllardır bu konunun üstünde olduklarını kaydederek yakın dönemde yaşanan bu üzücü olayın ardından çalışmaları daha da hızlandıklarını, kurulları topladıklarını ve yasa tasarısını genişletmek için önerilerini sunacaklarını söyledi.



KANATLI: “BM, TÜRKMENİSTAN’I MAHKÛM ETTİ”



Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivisti Murat Kanatlı ise vicdani rettin insan hakkı olduğunu söyleyerek, vicdani reddini açıklayan Halil Karapaşaoğlu’nun hapsedilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.



Kanatlı, 6 Aralık itibariyle BM İnsan Hakları Komitesi’nin vicdani reddini açıklayan bir aktiviste verilen para cezasından dolayı Türkmenistan’ı mahkûm ettiğini kaydederek, KKTC’nin de aynı duruma düşeceği görüşünü savundu.