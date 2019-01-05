"VİCDANİ RET PAZARTESİ MECLİS'TE"

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2019 Cumartesi 08:46

Başbakan Erhürman Kanal SİM'de açıklamalar yaptı... İşte öne çıkanlar:

"VİCDANİ RET PAZARTESİ MECLİSTE"

-Siyasi irade 4 partide nettir. Hükümet programında da nettir.

-Hükümet adına konuyu Kudret Özersay yürütüyor. Halil Karapaşaoğlu ile de görüştük.

TC İLE PROTOKOL

Bu hükümet şunda kararlıdır. TC ile imzalanacak protokolde ne yazacaksa uygulayacak. Biz ne yazacaksak uygulayacağız.

Gelecek kaynakları üretime, katma değere, üretimi büyütecek yerlere ve kalkınmaya harcayacağız.

DOME OTEL

Dome Otel'le ilgili sözleşmenin uzatılması önümüzdeki hafta gündeme gelecek. Dome Otel Vakıflar İdaresi'nin malıdır. Kar payında ne kadar gideceği bağımsız bir denetçi tarafından belirlenmelidir. Meseleye iki pencereden bakarım. Vakıflar kendi malından nasıl olur da daha fazla faydalanır, bunu da gözetirim.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

-Ben şuanda Başbakan'ım. Ülke çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Böyle bir dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşmayı lüks görürüm. CTP zamanı geldiğinde yetkili organlarda kararını verir. Şu anda gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Ülkenin de gündeminde olmaması gerekiyor.

KAMU VERİMLİLİĞİ

Kamunun içinde ciddi oranda verimlilik kaçağı var. Üçte bir mesai saatinde orada yok. Verimsizlik % 60'lara çıkıyor. Ciddi bir sorun oluştu. Biz bunları şimdi denetliyoruz. Denetim raporlarına uyulup uyulmadığını da denetliyoruz. Tahmin edilenin ötesindedir verimsizlik.

SEL FELAKETİ İLE İLGİLİ RAPORLAR

- Sel raporları 1986'dan beri yapılan hataların birikiminin sonucu olduğunu ortaya koydu.

-Derelerin akışına bu kadar müdahale ederseniz, dereleri daraltmaya kalkarsanız ve gerekli temizlik işlemlerini yapmazsanız ve bu bölgelere molozlar atılmaya devam ederse başımıza böyle şeyler gelebilir.

-Suyun akışı tıkanma nedeniyle üstten gerçekleştiği için bu felaket yaşandı.

- Bundan sonra yollar yapılırken kapalı mekanizmalarla suyun geçişi sağlanmayacak.

- Yağan yağış çok kuvvetli bir yağıştı.

- Tek sorun derelere yapılan müdahalelerdir. Yollarla ilgili de sorunlar var ancak dereler tıkalı olmasaydı felaket bu boyutta olmayacaktı.

Derelere müdahaleler konusunda yasa dışı müdahaleler varsa, yasadışı olan hangileridir, bunlara kimler izin vermiştir belirlenecek. Bir harekat planı ile bir bir uygulayacağız.

- Bu yoğunlukta bir yağış nerede olursa böyle bir felaket yaşamamıza neden olacak bir altyapımız var.

- Eğer o gece Vuni'de itfaiyemiz ve sivil savunma zamanında müdahale etmiş olmasaydı, çok daha büyük felaketle karşı karşıya kalacaktır.

-Bu konuyla ilgili işbirliklerini artırmak zorundayız.

-Bağış kampanyalarında maalesef beklenen noktada değiliz. Yapılan bağışlar çok düşüktür. Sosyal medyadaki durum ile bağış arasında fark vardır.

-Bir yerlerde kamulaştırma mı yapacağız, evet yapacağız.

-İzinler hukuka aykırı verilmişse, o izinler iptal edilecek ve hukuka gidilecek.

- Sel felaketi ile ilgili uygulanacak hareket planı ile ilgili bir takvimden söz edemeyiz. Çünkü bütün ülkeden söz ediyoruz. Yıllarca gidecek bir uygulamadan söz ediyoruz. Onlarca yılda olan işi tamir etmek elbette yıllar alacak. Elbette en acil olanlar öne alınacak.

- (Sel felaketinin olduğu bölgelerde) büzlerin içerisinin toprakla dolu olduğu gördük. Oraya atılan atıkların da büzleri tıkadığını fotoğraflarda izledik. Klozet kapağı bile vardı tıkanan noktalarda…

- Kamudan gelen projelerin vizelenmemesi gibi bir alışkanlık var. Böyle olmaz. Bu görüşümü Ulaştırma Bakanı ile paylaştım.

-Açıklanan raporlar, bu güne kadar ne yaptıysak, bundan sonra tam tersini yapmamız gerektiğini ortaya koydu.

(YENİDÜZEN)