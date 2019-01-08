Giriş Tarihi: 8 Ocak 2019 Salı 15:33

Vicdani ret ile ilgili olarak Tatar, “Türkiye’ye daha fazla asker gönder demek bize yakışır mı?” diyerek, mevcut şartlara bakıldığında vicdani ret konusunun gündemde olmaması gerektiğinin altını çizdi.

“VİCDANİ RET TDP’Yİ MEMNUN ETME GİRİŞİMİDİR”

Ülkedeki güvenliği sağlamanın hükümetin görevi olduğunu hatırlatan Ersin Tatar, “Vicdani ret meselesi al gülüm ver gülüm hükümeti çerçevesinde bir kanadı memnun etmek için yapılan bir girişimdir. Bence TDP’yi memnun etme düşüncesidir” diye konuştu.

“DOME OTEL’İN ANAHTARININ VAKIFLAR İDARESİ’NE TESLİM EDİLMESİ GEREKİR”

Dome Otel’in KKTC’nin en değerli tesislerinden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Tatar, “Bizim ana muhalefet partisi olarak görevlerimizden bir tanesi Dome Otel rezaletini gündeme getirmektir. Anahtarın Vakıflar İdaresi’ne teslim edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DEN KABLO İLE ELEKTRİK GETİRME KONUSUNUN GÜNDEME GELMESİ LAZIM”

Öte yandan Kıb-Tek ile ilgili yetkililerden açıklama beklediğini belirten Ersin Tatar, “Türkiye’den kablo ile elektrik getirme konusunun gündeme gelmesi lazım. Elektrik getirme konusunda uluslararası platformdan tepki gelecek diye endişe ediyorlar, su geldi tepki geldi mi? Türkiye artık bir enerji koridoru oldu” dedi.