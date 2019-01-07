"VİCDANİ RET YASA ÖNERİSİ, ANAYASAYA AYKIRI"

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2019 Pazartesi 15:13

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Vicdani Ret Yasa Önerisi’nin “Anayasa’ya aykırı ve Mücahit Kıbrıs Türk halkının büyük çoğunluğunu rencide edecek nitelik taşıdığı” gerekçesiyle geri çekilmesini talep etti.



Bora yaptığı yazılı açıklamada, böylesine bir öneriyi Meclis’e taşımanın haklı ve kabul edilebilir bir yanı olamayacağını söyledi.



Bora, önerinin Yavruvatan- Anavatan düşmanlığını öne çıkaran kişilere cesaret verdiğini ve yabancı emellerine hizmet amacı güttüğünü iddia etti.



Bora, “Ateşkesin devam ettiği ve karşı tarafın bizlere karşı 55 yıldan beri devam ettirdiği insanlık dışı uygulamalara her gün yenilerini katan, varlığımızı hiçe sayan 50 yıldan beri de bizleri boşuna masaya mahkum eden, en modern silahlarla teçhiz edilmiş bir orduya, 80 bin milise sahip, bazı ülkelerle stratejik anlaşmaları imzalayarak baskı altında tutarak ve de uyguladığı ambargolarla bizleri teslim olmaya zorlayan Rum’a karşı KKTC hükümetinin vicdani ret konusunu acele olarak Cumhuriyet Meclisi’ne sunmasını hayret ve esefle karşılamış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.