VİCDANİ RET “YERSİZ, ZAMANSIZ VE GEREKSİZ”

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 10:46

Empolder Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu konuya ilişkin yazılı açıklamasında, ülkenin genelini olumsuz etkileyen ekonomik kriz, doğal afetlerin oluşturduğu can ve mal kayıplarının giderilmesi, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı doğal gaz araştırmalarındaki ısrarlı çabalarının yarattığı gerginlik ortada iken, bir anda ülke gündeminden Meclis gündemine vicdani ret konusunun taşınmasının halkın büyük çoğunluğu tarafından hayal kırıklığı ve öfke ile karşılandığını iddia etti.



Çırakoğlu açıklamasında şu görüşleri savundu:

“Kamu oyunu çok yakından ilgilendiren ve yıllardır Yüce Meclisimizde görüşülmeyen ve görüşülme niyeti de bulunmayan, Kamu Reformu Yasası, Bilişim Suçları Yasa Tasarısı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasa Tasarısı ve buna benzer halkın tamamını ilgilendiren hayati öneme haiz yasaların geçmesini bekleyen halkımızın, bir anda ve çok acele bir şekilde Vicdani Ret Yasasının Mecliste görüşülmeye başlanması dahi halkımızın çok büyük bir kısmında hayal kırıklığı yaşatırken aksine büyük bir öfkeye de neden olmuştur.

Elbette mevcut yasalar zamana ve duruma göre değiştirilebilir. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu ve her geçen gün artmaya devam eden siyasal, ekonomik, iç ve dış güvenlik sorunları tüm halkımız üzerinde büyük endişelere neden olurken ilk etap da üç beş kişinin yararlanacağı sanılan ancak ileriki zamanlarda telafisi mümkün olmayan yaraların açılacağı bilinen Vicdani Ret Yasasının görüşülmesine başlanması dahi, Yüce Meclisimize olan güveni sarsacağı bilinmelidir.”



Milletvekillerinin bir kez daha düşünerek karar vermeleri gerektiğini söyleyen Çırakoğlu, “aksi takdirde ilerideki zamanlarda oluşacak kaosun bire bir sorumluları olacakları unutulmamalıdır” dedi.

Çırakoğlu, “yarınlarda popülizm uğruna yüzlerce kişinin vicdani ret gerekçesi ile askerlik görevinden kaçması halinde, iç ve dış güvenlik zaafiyetinden doğabilecek olumsuzluklara karşı ne gibi önlem alınacağı düşünüldü mü?” sorusunu da sordu