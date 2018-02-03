Giriş Tarihi: 3 Şubat 2018 Cumartesi 20:19

Cinayet Zanlısı Nidai Şanlı Vicdanından Kaçamadı

SON CİNAYET ZANLISI NİDAİ ŞANLI’DA POLİSE TESLİM OLDU. Gazimağusa’da önceki gün dövülerek ve sonra zorla evinden kaçırılarak götürüldüğü Çanakkale Göleti'nde ciddi şekilde darp edilip öldürülen Nijerya uyruklu 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Kennedy Taomwabwa Dede’nin firari zanlılardan sonuncusu olan Nidai Şanlı, bu sabah erken saatlerde Akyar sınır kapısına gelerek polise teslim oldu.

30 Ocak tarihinde Güney Kıbrıs’a yasal yoldan geçerek orada 4 gün kaldıktan sonra pişman olup geri dönen Nidai Şanlı sabah saatlerinde geri dönerek Polise teslim oldu. Şanlı bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargı önüne çıkarıldı. Mahkemede Hakim’in sorduğu soru üzerine zanlı, “Alacağımı almak için gittim ancak kendisine vurdum. Kimse kimseyi öldürmek istemez, öldürmek için vurmadım, Çok pişmanım…” ifadelerini kullandı. Mağusa Kaza Mahkemesi, Nidai Şanlı’ya 3 gün tutukluluk süresi verdi.

Kaynak : (MHA)