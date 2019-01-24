VİCTOR MOSES İSTANBUL'DA...

Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nijeryalı futbolcu Victor Moses İstanbul’a geldi.
Saat 02.40’da Atatürk Havalimanı’na iniş yapan yıldız futbolcu eşi ve çocuğuyla beraber genel havacılık terminalinden çıkış yaptı. Moses’ı Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle beraber özel araç ile havalimanından hareket etti.
Victor Moses kimdir?
Doğum tarihi: 12 Ara 1990
Doğduğu il: Kaduna / Nijerya
Boyu: 1,77 m
Uyruğu: Nijerya - İngiltere
Mevki: Forvet - Sağ Kanat
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 18,00 milyon Euro
Oynadığı takımlar: Crystal Palace, Wigan, Chelsea, Liverpool, Stoke City, West Ham
Toplam performans: 350 maç 46 gol 39 asist