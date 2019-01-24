Ana Sayfa Spor VİCTOR MOSES İSTANBUL'DA...

VİCTOR MOSES İSTANBUL'DA...

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:32
VİCTOR MOSES İSTANBUL'DA...

Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nijeryalı futbolcu Victor Moses İstanbul’a geldi.

Saat 02.40’da Atatürk Havalimanı’na iniş yapan yıldız futbolcu eşi ve çocuğuyla beraber genel havacılık terminalinden çıkış yaptı. Moses’ı Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle beraber özel araç ile havalimanından hareket etti.

Victor Moses kimdir?

Doğum tarihi: 12 Ara 1990
Doğduğu il: Kaduna / Nijerya
Boyu: 1,77 m
Uyruğu: Nijerya - İngiltere
Mevki: Forvet - Sağ Kanat
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 18,00 milyon Euro
Oynadığı takımlar: Crystal Palace, Wigan, Chelsea, Liverpool, Stoke City, West Ham
Toplam performans: 350 maç 46 gol 39 asist

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

SERDAR AZİZ RESMEN FENERBAHÇE'DE
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık