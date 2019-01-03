VOLKAN DEMİREL ÖZÜR DİLEDİ!

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2019 Perşembe 11:44

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, düzenlediği basın toplantısında özür diledi. Bir süredir kadro dışı olan 37 yaşındaki kalecinin bugün affedilmesi bekleniyor.

"Kalben ve ruhen Fenerbahçe'yi hissedenler için Fenerbahçe'yi yukarıya taşımak zorundayız. Ben de bundan sonra belki bulunduğum belki de bulunmadığım yerde elimden geleni yapacağım. Yaşadıklarımız var, olanlar var. Bunlar geride kaldı. Önümüze bakıp Fenerbahçemizi bulunduğu ortamdan çıkarmamız gerekiyor. Kendi adıma yaptığım yanlışlıklar adına özür diliyorum. Başkanımın beni sevdiğini biliyorum, ben de onu çok seviyorum. Başkanımızdan ve asbaşkanımızdan özür diliyorum. Duygusal bir insanım. Şu anda da yazılı bir metin yok. Kırdığım insanlar olabilir. Ben Fenerbahçe için var oldum. Soru almayacağım. Teşekkürler."

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 7 Ekim 2018'de FB TV'ye yaptığı açıklamada Volkan Demirel'e çağrıda bulunmuş ve özür dilemesi gerektiğini dile getirmişti. Volkan'ı çok eskiden beri tanıdığını ve sevdiğini söyleyen Ali Koç, "Olayın bundan sonra nelere vesile olacağı kaptanımızın tutumuna, geri adım atmasına ve özür dilemesine bağlıdır. Benim en büyük umudum çok sevdiğim, Volkan Demirel'in kendi kariyerine hem kariyerini devam ettirmesi ve zamanı geldiğinde kariyerini en hak ettiği dönemde sonlandırmasıdır. Vefanın ne demek olduğunu ben gayet iyi bilirim ama en büyük vefayı da Fenerbahçe hak eder" ifadelerini kullanmıştı.