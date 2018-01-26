Giriş Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 21:26

Süper Lig’de ara transfer dönemi devam ediyor. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Spor basını ise takımlarla adı anılan futbolcuları manşetlerine taşıdı. İşte basında yer alan transfer haberleri…

VOLKAN’A VELİAHT ARANIYOR

Yerli kaleci geleneğini korumakta kararlı olan Fenerbahçe, Volkan Demirel’den sonra 1 numarayı giyecek isimleri netleştirmeye başladı. Sarı lacivertliler, Altınordu’nun 23 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler ile İstanbulspor’da kiralık oynayan Bursalı Okan Koçuk transferi için düğmeye bastı.

ASAMOAH GELİŞMESİ

Sarı kırmızılıların transfer gündeminde olan Kwadwo Asamoah’ın kulübü Juventus ile yeni sözleşme yapmayacağı, sezon sonunda bedelsiz ayrılmasının gündemde olduğu bildirildi. Galatasaray’ın dışında Asamoah ile İnter ve Roma ile bazı İngiliz kulüplerinin ilgilendiği ifade ediliyor.

SON ÇARE UMAR AMİNU

Kanat forvet tarzı bir isim arayan ve İngiltere’de Ahmet Musa, Chicharito ve Ayew gibi isimlerle ilgilenen sarı krımızılılar, son çare olarak Osmanlısporlu Umar Aminu’ya yöneldi. Ligde yarın yapılacak maç sonrası iki kulübün pazarlıklara başlaması bekleniyor.