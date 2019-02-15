VURUŞKAN, 40’INCI ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:52

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Sekreteri Çetin Serez, Rıza Vuruşkan’ın biyografisini okudu.

Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldırım ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora’nın konuşmasının ardından tören, varoluş mücadelesine katkısı olanlara Milli Mücadele Madalyası takdim edilmesiyle son buldu.

Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldırım, Albay Rıza Vuruşkan’ın Kıbrıs Türk toplumu içindeki yeri, emekleri ve etkisinin unutulmaz olduğunu söyleyerek, Erenköy Direnişi’nin mimarı, büyük bir komutan ve ender subaylardan biri olduğunu belirtti.

Erenköy’de yaşananları ve Vuruşkan ile ilgili anılarını anlatan Yıldırım, Rumların bölgeyi her taraftan sardığını ancak Vuruşkan’ın gelişiyle her şeyin değiştiğini kaydetti.

“O bizim her şeyimizdir. Onun sayesinde Erenköy Mücahidi kurtulmuştur” diyen Yıldırım, Vuruşkan’a Allah’tan rahmet diledi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Kıbrıs Türk halkının çok zor günler geçirdiğini ama mücadelesine dört elle sarıldığını, yoluna devam ettiğini, Rum’a boyun eğmediğini, yılgınlık ve karamsarlığa kapılmadığını belirtti.

“Daima yanı başımızda büyük Türk ulusunu bulduk” diyen Bora, Rıza Vuruşkan’ın adaya gelişi ve TMT’nin kuruluş yıllarını anlattı.

TMT’nin adanın en ücra yerine kadar sağlam temeller üzerinde kurulduğunu dile getiren Bora, ilk bayraktar Vuruşkan’ın dirayetli duruşu ve çabalarıyla başarıya ulaşıldığını söyledi.

Bora, Kıbrıs Türk halkının ve liderinin de TMT’ye destek olduğunu, halkın desteği olmaksınız başarı elde etmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Bugünkü mutlu sona, büyük mücadelelerle ulaşıldığını belirten Bora, gelinen aşamada Rum’un verilen tavizlere rağmen çözüme yanaşmadığını, bunun nedeninin de ENOSİS hayali olduğunu söyledi.

Bora, Rumların, Kıbrıs Türk halkına dostça yaklaşmadığını, ekonomik, sosyal, siyasi her alanda baskılarının devam ettiğini ifade etti.

BM’nin federasyona ilişkin attığı adımların başarılı olmadığını ve olmayacağını savunan Bora, KKTC’nin tanınması için harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Girit örneğini veren Bora, sıfır asker ve sıfır garanti söyleminin kabul edilemeyeceğini, Rumların üçünü soykırım planı için mücadele ettiğini belirtti.