YA BİR YOL BUL, YA BİR YOL AÇ!

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 09:33

Yapımı yılan hikayesine dönen Lapta-Alsancak yolu için sabır taştı. "Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil" sloganı ile Alsancak Belediyesi ve Lapta Belediyesi öncülüğünde dün eylem yapıldı.

Kuzey Batıyı Kalkındırma Hareketi, Girne Bölgesi’nin en çok şikayet edilen yollarından Alsancak-Lapta arasındaki anayolun yapılması için eylem düzenlendi.

Lapta ve Alsancak Belediyeleri'nin düzenlediği eylem için bölge halkı Yavuz Çıkarma Plajı'nda toplandı. Bölge halkı "Yol Medeniyettir", Vaat değil yol istiyoruz", "Yol çilesi canımıza tak etti", "Vakit nakittir","Ulaşım olmadan turizm olmaz" yazılı pankartlarla çile haline gelen yolun yapılmamasını protesto etti.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, eylem sırasında kısa birer konuşma yaptılar.

ATASER: BÖLGEMİZİN VE HALKIMIZIN İYİLİĞİNİ İSTİYORUZ

Eylemde ilk konuşmayı yapan Ataser, Alsancak-Lapta yolu için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: “Biz sadece halkımızın daha iyi koşullarda yaşamasını ve bölgemizin iyiliğini istiyoruz. Çok şey istemediğimize eminim. Yolumuzdan dönmeyeceğiz, biz bu yolda devam edeceğiz. Umarım sesimizi hükümete duyurmuşuzdur ve yol için en yakın zamanda çözüm bulunur.” Ataser ayrıca Başbakan Erhürman’a, bakanlara ve Girne milletvekillerine seslenerek “Keşke onlar da bugün burada olsaydı” dedi.

AKTUĞ: 7 YILDIR ÇİLE ÇEKİYORUZ

Alsancak-Lapta halkının 7 yıldır yol çilesi çektiğini belirten Aktuğ, sadece yol için değil bölge için Ataser ile el ele vererek halkın yanında olacaklarını söyledi. Önceliğin en başta yol olduğunu söyleyen Aktuğ devam etti: “Bu yolun hikayesi çok uzun. Biz 1 Ekim’de bu yolu kapatacağımızı duyurduk. Bunun sonrasında çok farklı şeyler duyduk. Şaşırdık kaldık. 7 yıldır yapılmayan bu yola dünya güler. Artık hükümet buna güler mi gözyaşı mı döker? Biz sizinle birlikte bu yolun yapılmasını bir an önce istiyoruz. Buradan hükümete sesleniyoruz, ne olur bu halkın sesini duyun.”