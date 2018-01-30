Yabancı gazeteler patlamayı böyle görüntülediler

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 20:52

Associated Press TSK'nın YPG'yi bombalamasını böyle görüntüledi! Afrin kent merkezine üç dilde atılan bildirilerde, " Terör istlere 'dur' demenin zamanı geldi. Terörist lere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin, Afrinlilerindir. Allah'ın izniyle, Afrin'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere" denildi.Uluslararası haber ajansı AP, sınır hattında gerçekleşen bombardımanın fotoğraflarını dünyaya servis etti.Afrin'e Zeytin Dalı harekâtında Hatay Kırıkhan'ın karşısında yer alan Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri ele geçirildi. Hemen kuzeydeki Raco bölgesinde ise, YPG 'li teröristler yayınladıkları görüntülerle tepelerin Türk ordu suna geçtiğini doğruladı.YPG'nin cepheye sürmeye hazırlandığı çocuklar, Halep 'te fotoğraflandı. Ellerine silah verilen kız çocuklarının yer aldığı kare, sosyal medyada büyük ses getirdi.

17.35 : Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi. Saat 16.15 sıralarında atılan roket, inşaat halindeki iki katlı binanın altındaki iş yerine isabet etti. Can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

16.40 : Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, sınır hattında gerçekleşen bombardımanın fotoğraflarını dünyaya servis etti.

15.30 : Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin kent merkezine üç dilde havadan bildiri atıldığını duyurdu.

'Besmele' ile başlayan, Türkçe, Arapça ve Kürtçe yazılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan, hain PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin baskı ve zulmüne son verme zamanı. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere 'dur' demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin, Afrinlilerindir. Allah'ın izniyle, Afrin'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere."



15.20 : Anadolu Ajansı, Kilis ve Hatay'da sınır hattından yeni fotoğraflar geçti. Dumanlar yükseldiği bölgede Türk topçusu ve savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bombardımanın sesleri, köylerden duyuluyor.

15.00 : YPG'li teröristler, Hatay Reyhanlı'ya bugün bir roket daha attı. Gültepe Mahallesi'nde boş bir evin duvarına isabet eden roket, bir kişinin yaralanmasına yol açtı. Polis ve sağlık ekiplerinin geldiği olay yerinde bir otomobilde hasar oluştu.

14.30 : Anadolu Ajansı: Afrin'in batısındaki terör mevzilerine savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından bombardıman düzenleniyor. Sınır hattına sevk edilen çok sayıda iş makinesi bölgede çalışırken, hudut hattındaki birçok noktada güvenlik duvarı kaldırıldı.

13.40 : Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) açıklama yaptı: "Hava Kuvvetlerimizce napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır"

13.30 : Afrin harekâtında terör mevzilerini bombardımana tutan F-16 savaş uçakları, Diyarbakır'dan havalandı. İhlas Haber Ajansı, 8. Ana Jet Üssü'nden 10 jetin kalktığını bildiriyor.

13.25 : YPG'nin cepheye sürmeye hazırlandığı çocuklar, Halep'te fotoğraflandı. Ellerine silah verilen kız çocuklarının yer aldığı kare, sosyal medyada büyük ses getirdi.



13.00 : Burseya Dağı’nın eteklerinde kurulan ve Kürt kökenli Suriyelilerin yaşadığı Kastel Cindo köyü, TSK öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonlar sonrası teröristlerden tamamen temizlendi.

11.20 : TSK ve ÖSO, Mamal Uşağı'nın güneyindeki Süleyman Halil ve Sati Şaği köylerini PYD/PKK'dan aldı.

11.10 : Ünlü Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, bugün Afrin'den Independent için geçtiği haberde şu ifadeleri kullandı:

"Bir YPG yetkilisine 'Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı tüm ordusunu, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin vilayetine yığarsa yarım saatte Afrin kentine girerler dedim'. O da benimle hemfikirdi."

10.55 : Anadolu Ajansı: Sınırdaki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedefleri savaş uçakları tarafından bombardımana tutuldu. Fırtına obüslerinden de bölgeye aralıklarla atışlar yapılıyor. Dumanlar yükseldiği bölgedeki patlamalar, Kilis'in sınır hattındaki bazı köylerden duyuluyor.

10.35 : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, telefonda görüştü.

10.25 : YPG'li teröristlerin Suriye tarafından attığı bir roket, Kilis'te bir zeytinliğe isabet etti. Öncüpınar Mahallesi'ndeki zeytinliğe roket düşmesiyle, çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

08.40 : TSK, bu sabah yaptığı açıklamayla Zeytin Dalı harekâtında 649 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

07.55 : Terör örgütünün medya hesapları, yayınladıkları görüntülerle Raco çevresindeki tepelerin kontrolünü kaybettiklerini doğruladı. Raco bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından ele geçirilen Mamal Uşağı köyünden de ilk fotoğraf yayınlandı.

07.40 : Savaş uçakları, gece saatlerinde Kilis'in karşısında ve Cinderes bölgesinde hava saldırıları düzenledi.

07.30 : Türk ordusu, Buseyra Dağı'nın alınmasından sonra Afrin ve Azez arasındaki Bafelyun tepesini hedef alıyor. Gece saatlerinde tepeden yoğun top sesleri geldi.

07.20 : Zeytin Dalı harekâtında neredeyse her an sıcak bir gelişme yaşanırken, akşam saatlerinde büyük bir TSK konvoyu Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti. Konvoyun ilerlediği nokta, İdlib'e bağlı El Eys. Tanklar ve zırhlı araçların yer aldığı Türk konvoyu, El Atarib kasabası civarında görüntülendi.

07.10 : Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, "Afrin'de faaliyet gösteren gruplarla çalışmıyoruz. Türk kuvvetleriyle çatışan oradaki grupların koalisyon ile hiçbir ilgileri yok. Oradaki tek odağımız ağırlıklı olarak Orta Fırat Vadisi'nin güneyine doğru DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlardır" dedi.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının on birinci gününde tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyor olacağız.