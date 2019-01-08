YABANCI ORDULARLA ÇÖZÜM KABUL EDİLEMEZ

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2019 Salı 09:32

Rum lider, “başlıca pozisyon ve ilkemizin; ülkeyi herhangi bir üçüncü ülkenin oyuncağı yapacak bir çözümün kabul edilmemesi olduğunu” vurgulayarak “adada garantiler ve yabancı ordunun mevcudiyetini öngören, her türlü demokratik hakları iptal eden bir çözüm kabul edilemez” dedi.

Epifani yortusu vesilesiyle yapılan bir törende konuşan Rum lider, barış ve diyalog süreci içinde Kıbrıs’a barış getirecek bir çözüm yönünde çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Anastasiadis, şöyle devam etti:

“İstikrar getirecek ama aynı zamanda hükümlerle ve yapılan çabalarla, Avrupa ilkeleri temellerini oluşturacak ve uluslararası hukuku uygulayacak bir çözüm istiyoruz”.

“Ortaya çıkacak bu yeni durumla, çalışabilir, egemen ve bağımsız bir Devlet oluşturulması yönünde Türkiye’nin de beklediğimiz o adımı atmasını, beklenen çabaları yapmasını umuyoruz ve bekliyoruz”.

“Çabalarımız ve beklentilerimiz, zengin bir gerçeğe sahip olabilmek için yasal vatandaşlarına ait bir devlet oluşturma yönündedir”.

“Aslında her türlü demokratik ilkeleri lağvedecek, garantiler ve adada ordunun kalmasını öngören bir çözüm asla kabul edilemez”.

Rum lider, son olarak, herkesin yeni yılını kutlayarak, sağlık ve ailevi mutluluk diledi ve ülkedeki ekonomik gelişmeden toplumun korunmasız gruplarının da yararlanması için gerekli politikaların oluşturulması yönünde çalıştıklarını belirtti.