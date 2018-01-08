Giriş Tarihi: 8 Ocak 2018 Pazartesi 19:14

Trabzonspor’un Antalya kampını ziyaret eden Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Başkan Muharrem Usta’ya ‘yabancı oyuncu almayın’ dedi. Pazar akşamı Antalya’da Trabzonspor’un kampını ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun, bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta ile yaptığı sohbette ‘Türk oyuncu’ vurgusunda bulunduğu öğrenildi. Lucescu’nun başkan Usta’ya ‘Yabancı oyuncu almayın’ dediği kaydedildi. Deneyimli teknik adam, daha önce yaptığı açıklamada da ‘Yabancı oyuncular A Milli Takım için sorun yaratıyor’ ifadesini kullanmıştı.