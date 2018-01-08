Ana Sayfa Dünya Yabancı oyuncu almayın

Yabancı oyuncu almayın

Trabzonspor’un Antalya kampını ziyaret eden Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Başkan Muharrem Usta’ya ‘yabancı oyuncu almayın’ dedi.

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2018 Pazartesi 19:14
Yabancı oyuncu almayın

Trabzonspor’un Antalya kampını ziyaret eden Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Başkan Muharrem Usta’ya ‘yabancı oyuncu almayın’ dedi. Pazar akşamı Antalya’da Trabzonspor’un kampını ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun, bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta ile yaptığı sohbette ‘Türk oyuncu’ vurgusunda bulunduğu öğrenildi. Lucescu’nun başkan Usta’ya ‘Yabancı oyuncu almayın’ dediği kaydedildi. Deneyimli teknik adam, daha önce yaptığı açıklamada da ‘Yabancı oyuncular A Milli Takım için sorun yaratıyor’ ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

Loret Sadiku dha konuştu
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık