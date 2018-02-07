Yabani eşeğe araç çarptı

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 11:19

İnsanlık Ölmedi Dipkarpaz ile Yenierenköy arasında meydana gelen kazada ağır yaralanan yabani eşeğe müdahale edildi.

Geçtiğimiz akşam Karpaz’da meydana gelen kaza sonunda ağır yaralanan yabani eşeğe tıbbi müdahalede bulunuldu. Çevre Koruma Dairesi müdahale etti Kazanın ardından Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi yetkililerinin olay yerine giderek yaralı hayvanı teslim aldıkları öğrenildi.

Bu arada, kaza sonrasında kafasına darbe alan yabani eşeğin bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalktığı belirlendi. Taşkent Doğa Parkına götürüldü Bu arada olayın ardından yaralı eşeğin durumunu yerinde inceleyen Taşkent Doğa Parkı ekibi, eşeğin durumunun acil olduğunu ve müdahale gerektiğini belirterek hayvanın Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülmesi gerektiğini belirttiler.

Ardından yaralı eşek merkeze nakledildi. İç kanaması var Taşkent Doğa Parkı’nda görevli veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı eşeğin bir gözünü kaybetme riski bulunduğu, ayrıca iç kanama nedeniyle de müşahade altına alındığı belirtildi.