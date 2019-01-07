YAĞIŞ MİKTARLARI

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2019 Pazartesi 15:09

Ülkeye dün 8.00 ve bu sabah 08.00 arasında metrekareye Ziyamet ve Mehmetcik’te 15, Çamlıbel’de 14, Alevkaya ve Kalkanlı’da 13, Yeşilırmak’ta 12, Pile ve Dipkarpaz’da 11, Akdeniz, Gemikonağı, Alsancak, Türkeli ve Kozanköy’de 9, Gaziveren ve Kantara’da 8 kilogram yağış düştü.



Taşpınar, Akıncılar, Doğancı, Selvilitepe, Zafer Burnu, Beylerbeyi, Karaoğlanoğlu, Mallıdağ’da 7, Dörtyol, Girne, Yenierenköy, Lefkoşa, Tatlısu ve Boğaz’da 6, Sipahi, Bostancı, Güzelyurt ve Lefke’de 5 kilogram yağmur kaydedildi.

