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YAĞIŞLI HAVA ÇARŞAMBAYA DEK SÜRECEK

Yağışlı hava çarşamba gününe kadar devam edecek; pazar günü rüzgar kuvvetli ve zaman zaman fırtınamsı esecek. Hava sıcaklığı ise 4 derece düşecek.

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2019 Cumartesi 08:36
YAĞIŞLI HAVA ÇARŞAMBAYA DEK SÜRECEK

Meteoroloji Dairesi’nin tahmin raporuna göre, 5–11 Ocak tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava çarşambaya kadar sağanak yağmurlu, pazartesi gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, yarın iç kesimlerde ve sahillerde 14 – 17 derece, diğer günlerde ise 10– 13 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, pazar günü ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek

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