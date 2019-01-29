YALAN BEYANDAN 7 GÜN DAHA...

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 09:24

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil, 2019 yılı Ocak ayı içerisinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan Cinsel Tecavüz meselesi ile ilgili olarak Sanık olan Mürsel Aydın'ın şikâyetçisi olan E.G'nin şikâyetini geri çekmesi amacı ile Türkiye'de sakin Sanığın babası zanlı Faruk Aydın ve Bünyamin Aydın'ın olaydan dolayı cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunan Mürsel Aydın'ın hasta olduğunu ve tedavi olamadığını, her şeyini kaybettiğini söyleyerek davanın daha fazla uzamaması amacı ile şikâyetini geri çekmesi yönünde telkinde bulunarak KKTC Başsavcılığı adına yazılmış Tecavüz olayı olmadığını belirten bir belgeyi Lefkoşa'da vererek Tanıkları Yalan İfade vermeye veya Doğru söylememeye Teşvik edip konu belgenin Şikayetçi tarafından KKTC Başsavcılığına verilmesini sağladıklarını söyledi.

Polis cezaevinde sanık ile zanlılar arasındaki telefon görüşme kayıtlarının inceleneceğine vurgu yaptı. Polis memuru Aygün Karagil, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, müştekinin şikayetini geri çektiğine ilişkin belgenin ikinci nüshasının arandığına değindi. Zanlıların ikamet adreslerini gizlediklerini belirten Karagil, tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlıların avukatı zanlıların tutuklu kalmasına itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti ve itirazı değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)