YALÇIN MENTEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2019 Cuma 09:01

Diyabetik olan ve aynı zamanda akciğer kanseri tedavisi gören usta tiyatrocu Yalçın Menteş, 12 gün önce kaldırıldığı yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti. Menteş, şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağını kaybetmişti.

YALÇIN MENTEŞ KİMDİR?



Yalçın Menteş, 1 Nisan 1960'ta İzmir Tire'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. İzmir'de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977'de Turgut Özakman'ın Darılmaca Yok adlı oyunuyla başladı. 1999'da Star TV'de yayınlanan Çarli ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı Tatlı Kaçıklar adlı diziyle televizyon ekranlarında parladı.

Menteş Production Reklam Ajansı'nı kurdu. Bir ara İzmir'deki halasının yanında muhasebecilik yaptı. 1983'te İzmir'de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987'de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul'a yerleşti. TRT'deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, ATV'de yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisindeki Rafet rolüyle milyonların sevgilisi haline geldi.



GÜNDEMDEKİ İSİMLERİ SAHNEYE TAŞIDI



1995’te Dikkat Yalçın Menteş adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi'nden etkilenen Yalçın Menteş, 100 Ünlü Yüz adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.