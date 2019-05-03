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YANGIN HAZIR KUVVET EKİPLERİNE TEMEL EĞİTİM VERİLİYOR

Orman Dairesi Yangın Hazır Kuvvet Ekiplerine temel eğitim verilmeye başlandı.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma 13:47
YANGIN HAZIR KUVVET EKİPLERİNE TEMEL EĞİTİM VERİLİYOR

Orman Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim, orman yangınlarında ve ormancılık çalışmalarında görev yapacak personelin ormancılık alanında deneyim ve becerilerinin artırılması yanında, iş sağlığı ve güvenliği esaslarına uygun çalışılması amacıyla yapılıyor.

Yangın Temel Eğitim Programı, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü tarafından veriliyor. 

Eğitimler dün İskele ve Lefkoşa bölgesinde görevlendirilen personele verildi; bugün de 
Girne ve Alevkayası’nda devam ediyor.

Eğitim programı Pazartesi günü  Güzelyurt bölgesinde görevlendirilen personele verilerek tamamlanacak.

 

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