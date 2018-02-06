Giriş Tarihi: 6 Şubat 2018 Salı 20:24

YARI YIL ŞENLİĞİ RESİM ATÖLYESİYLE BAŞLADI

Girne Belediyesi’nin, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla düzenlediği Yarı Yıl Şenliği bugün Bandabuliya’da Resim Atölyesi’yle başladı.

YARI YIL ŞENLİĞİ RESİM ATÖLYESİYLE BAŞLADI GİRNE BELEDİYESİ’NİN, OKULLARIN YARIYIL TATİLİNE GİRMESİ NEDENİYLE “EĞİTİME KISA BİR MOLA” SLOGANIYLA DÜZENLEDİĞİ YARI YIL ŞENLİĞİ, RESİM ATÖLYESİ’YLE BAŞLADI.

Girne Belediyesi’nin, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla düzenlediği Yarı Yıl Şenliği bugün Bandabuliya’da Resim Atölyesi’yle başladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bedia Kale’nin eğitmenliğini yaptığı, ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikte, “Sevgi” temasını çalışan çocuklar hem eğlendi hem de yaratıcılıklarını ortaya koydu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, eylül ayında başlayan okul maratonuna şubat ayında ara verildiğini, belediye olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şubat tatilinde etkinlik yapmak istediklerini söyledi. Güngördü, küçük yaşta resme ve sanata ilgi duyulmasının önemine işaret ederek, sanatçıların, çevresine karşı duyarlı, düşüncelerini özgürce ifade edebilen kişiler olduğuna değindi. Son iki yıl içerisinde ilkokul, ortaokul ve liseler arası öykü yarışması yaptıklarını da hatırlatan Güngördü, çıkan sonuçlara göre değerlendirme yapıldığını ve öykülerin kitaplaştırıldığını belirtti.

Güngördü, “Derslerden uzak, biraz sanat, biraz eğlence ve kendinizi tanıma imkanı yaratmak istedik” dedi. Yarı yıl Şenliği kapsamında düzenlenen etkinlikler; “8 Şubat 2018 Perşembe günü Bandabuliya’da Seramik Atölyesi, 10 Şubat 2018 Cumartesi günü Bandabuliya’da Çocuk Partisi, 13 Şubat 2018 Salı günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Masal Atölyesi, 15 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Ritim Atölyesi’yle” devam edecek.