Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 23:04

Girne Belediyesi’nin, okulların yarıyıl tatiline girmesi dolayısıyla “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla düzenlediği “Yarı Yıl Şenliği” yarın “Çocuk Paritisi”yle devam edecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre 10.00-12.00 saatleri arasında Bandabuliya’da yer alacak partide, çeşitli oyunlar, animasyon gösterileri, yüz boyama gibi etkinlikler gerçekleştirilecek, çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri de ikram edilecek. “Yarıl Yıl Şenliği” kapsamında dün de “seramik atölyesi” gerçekleştirilmişti.