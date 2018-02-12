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Yarın gazimağusa'da elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 8 saat boyunca, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında; Mağusa Polis Müdürlüğü, Elektrokur, Mağusa Tıp Merkezi ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 21:13
Yarın gazimağusa'da elektrik kesintisi olacak

GAZİMAĞUSA’DA YARIN BAZI BÖLGELERE 8-10 SAAT BOYUNCA ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 8 saat boyunca, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında; Mağusa Polis Müdürlüğü, Elektrokur, Mağusa Tıp Merkezi ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarın ayrıca yine orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 10 saat boyunca, 08.30 ile 18.30 saatleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

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