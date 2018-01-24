Yarın gene bazı bölgelerde elektrikler kesilecek

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 15:35

HASPOLAT, MERİÇ, GAZİKÖY VE PAŞAKÖY’DE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Haspolat, Meriç, Gaziköy Ve Paşaköy’de yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Haspolat Orta Gerilim Şebekesi’nde yapılacak proje çalışması nedeniyle; 10.00-12.00 saatleri arasında, Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü, Başpınar Un Fabrikası bölgesi ile bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak. Yine yarın Meriç Orta Gerilim Şebekesi’nde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle; 10.00-12.00 saatleri arasında, Meriç, Gaziköy, Paşaköy ile bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.





