Yarın gene elektrik kesintisi olacak

YEDİDALGA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yedidalga’da yarın 4 saat planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, 09.00-13.00 saatleri arasındaki kesintiden çevredeki tesis ve su pompaları da etkilenecek.
YEDİDALGA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yedidalga’da yarın 4 saat planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, 09.00-13.00 saatleri arasındaki kesintiden çevredeki tesis ve su pompaları da etkilenecek.
Dikkat yarın girne ve çevresinde elektrik kesintisi olacak