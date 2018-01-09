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Yarın gene elektrik kesintisi olacak

Yedidalga’da yarın 4 saat planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, 09.00-13.00 saatleri arasındaki kesintiden çevredeki tesis ve su pompaları da etkilenecek.

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2018 Salı 13:07
Yarın gene elektrik kesintisi olacak

YEDİDALGA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yedidalga’da yarın 4 saat planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, 09.00-13.00 saatleri arasındaki kesintiden çevredeki tesis ve su pompaları da etkilenecek.

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