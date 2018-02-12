Yarın Girne'de şehitler için büyük tören düzenlenecek

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 17:32

Limasol Direnişi ve direnişte şehit düşenler yarın Girne’de düzenlenecek törenle anılacak.

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tören saat 10.00’da Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yer alacak.

Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şiirler okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Konuşmayı Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Girne Şubesi Onur Kurulu Üyesi Erbil Aydınova gerçekleştirecek.

Törenin ardından saat 11.00’de Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde Mevlid’i Şerif okutulacak

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ GÜN NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ’NİN MESAJI

Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, Limasol Direnişi’nin 54. yıldönümünde kanları ve canlarıyla Kıbrıs Türk halkına bağımsız bir devlet armağan eden aziz şehitleri ve kahraman gazileri minnetle ve şükranla andı.

Bora, yayımladığı mesajda, Türk-Osmanlı’nın 2 Temmuz 1570 günü ilk fethettiği yerleşim yeri olan Limasol’un, ikinci destanının 10-13 Şubat 1964’te yazdığına işaret ederek, 10 Şubat’ta başlayan Rum saldırılarına 11 Şubat’ta karşılık veren mücahitlerin, kale civarında ilk Rum saldırılarını püskürttüklerini anımsattı. 13 Şubat sabahının ilk ışıklarıyla zırhlandırılmış dozerler öncülüğünde yüzlerce Rum’un Limasol’un Türk bölgesine karşı taarruza geçtiğini belirten Bora, Magic Bar bölgesindeki Türk mevziine çekilerek kahramanca direnişlerini sürdürdüklerini, bu direniş esnasında 5 mücahidin şehit düştüğünü ve Rum zırhlı araç tahrip edildiğini kaydetti.

Limasol Türk bölgesinde mücahitlerin direnişi karşısında sonuç alamayan Rumların “ateşkes” anlaşmasını kabul edip imzalandığını anımsatan Bora, şöyle devam etti: “Akabinde Limasol Sancağına bağlı Piskobu, Bağlarbaşı, Aşağı Binatlı, Evdim ve Çanakkale Türk yerleşim yerlerimize karşı saldırıda bulundular. Ancak şehit ve yaralılar vermemelerine ve kıt imkanlarına rağmen yiğitçe direnen Mücahitlerimiz Rumara geçit vermedi. Bu direnişte, Limasol’un Sesi radyosunun yayınları mücahitlerimize büyük bir moral güç kaynağı olmuştur.” Bora, “Barış, huzur ve güven içerisinde sürdürdüğümüz bugünkü yaşantımızı borçlu olduğumuz Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetlerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız” dedi.