Yaşamını yitiren Deliceırmak'a tören düzenlendi !

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2018 Pazar 12:54

Ülkemizin tanınmış doktorlarından, Anestezi Uzmanı Dr. Eray Deliceırmak, dün son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu önceki gün vefat eden Anestezi Uzmanı Dr. Deliceırmak, dün öğle namazının ardından toprağa verildi. Dr. Eray Deliceırmak için 10.30’da bir dönem görev yaptığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Deliceırmak’ın mesai arkadaşları, meslektaşları, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Dr. Eray Deliceırmak’ın cenazesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde düzenlenen törenin ardından İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakiben Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi. Besim: Bize düşen O’nu sevgi, saygı ve vefayla anmaktır Sağlık Bakanı Filiz Besim, törende yaptığı konuşmada, Bakanlık görevini devraldığı ilk saatlerde Deliceırmak’ın ölüm haberiyle sarsıldıklarını ifade etti.

Besim, Deliceırmak’ın toplumun en zor zamanlarında zor bir mesleği icra ettiğini, mesleği yanı sıra sosyal alanlarda da topluma ışık olduğunu kaydetti. Bakan Besim, “Bize düşen O’nu sevgi, saygı ve vefayla anmaktır. Bıraktıklarını ileri taşımaktır” diyerek, ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi. Dizdarlı: Her konuda bize ışık oldu Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı da, bazı insanların bedenen yok olsalar da bıraktıkları izlerin yıllar da geçse anımsandığını belirterek, Dr. Eray Deliceırmak’ın da iz bırakanlardan olduğunu ifade etti.

Eray Deliceırmak’ın hekimliğe ve sosyal hayata damga vurduğunu belirten Dizdarlı, “Her konuda bize ışık oldu” dedi. Tandoğdu: Birçok derneğin kurulmasında öncü oldu Deliceırmak’ın mesai arkadaşlarından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Tandoğdu, 1974’te doktor olan Eray Dekliceırmak’ın Barış Harekatı sırasında Kıbrıs’a gelerek Lefkoşa Türk Hastanesi’nde görev yaptığını ve yaralıların tedavisinde bulunduğunu kaydetti. Tandoğdu, Deliceırmak’ın pratisyen hekim olmasına rağmen anestezi uzmanı olmadığı için 1978 yılında kurulan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde özel olarak görevlendirildiğini ve uzmanlık eğitimini 1,5 yıl erteleyerek hastanede görev yaptığını kaydetti. Tandoğdu, Deilceırmak’ın hekimliği yanı sıra, birçok derneğin kurulmasında öncü olduğunu söyledi. Havadis