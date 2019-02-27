‘YASEMİN HAREKETİ’ AP SEÇİMLERİNE KATILACAK

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:41

‘Yasemin Hareketi’ Sözcüsü Şener Levent tarafından yapılan açıklamaya göre, Hareket dün yapılan son toplantıda adaylarını belirledi.

Açıklamaya göre, belirlenen adaylar şöyle: “Oz Karahan, Leyla Kıralp, Zeki Beşiktepeli, Faize Özdemirciler, İbrahim Aziz, Şener Levent”

Yasemin Hareketi önümüzdeki günlerde Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylarını tanıtacak.

Levent yaptığı açıklamada, Yasemin Hareketi’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımının Kıbrıs’ta çözüm ve barış yolunda önemli bir adım olduğunu ve bütün bir Kıbrıs isteyenlerin sesinin uluslararası arenaya taşınması için ciddi bir rol oynadığını belirterek, tüm vatandaşları 26 Mayıs’ta oy vermeye çağırdı.