Ana Sayfa Gündem ‘YASEMİN HAREKETİ’ AP SEÇİMLERİNE KATILACAK

‘YASEMİN HAREKETİ’ AP SEÇİMLERİNE KATILACAK

‘Yasemin Hareketi’ 6 kişilik bir listeyle 26 Mayıs 2019’da Güney Kıbrıs’ta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmaya karar verdi.

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:41
‘YASEMİN HAREKETİ’ AP SEÇİMLERİNE KATILACAK

‘Yasemin Hareketi’ Sözcüsü Şener Levent tarafından yapılan açıklamaya göre, Hareket dün yapılan son toplantıda adaylarını belirledi.
Açıklamaya göre, belirlenen adaylar şöyle: “Oz Karahan, Leyla Kıralp, Zeki Beşiktepeli, Faize Özdemirciler, İbrahim Aziz, Şener Levent”
Yasemin Hareketi önümüzdeki günlerde Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylarını tanıtacak.
Levent yaptığı açıklamada, Yasemin Hareketi’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımının Kıbrıs’ta çözüm ve barış yolunda önemli bir adım olduğunu ve bütün bir Kıbrıs isteyenlerin sesinin uluslararası arenaya taşınması için ciddi bir rol oynadığını belirterek, tüm vatandaşları 26 Mayıs’ta oy vermeye çağırdı.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

“RUM İSTEKLERİMİZİ KABUL ETMİYOR”
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık