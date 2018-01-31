Yaşından başından utan be dede !

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 15:07

Köpeğe tecavüz girişimi şüphelisi: Nefsime yenik düştüm Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, köpeğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanan, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan N.C. (82) ifadesinde, "Nefsime yenik düştüm. Köpeği yatırdım ama yapamadım" dedi.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu, sosyal medya sayfasında, yaşlı bir adamın, boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz ederken çekildiği öne sürülen görüntüleri paylaşmasının ardından hayvanseverler ayaklandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekildiği ileri sürülen görüntülerde yaşlı adam, boynuna kemer bağladığı köpeğe iddiaya göre tecavüz ederken yanına gelen bir kişi, "Ne yapıyorsun orada? Yaşından, başından da mı utanmıyorsun? Evimin karşısındasın. Cami var orada" diye tepki gösterdi, adama vurdu. İç çamaşırı ve pantolonunu yukarı çekerek toparlanan yaşlı adam ise, "Bir cahillik yaptık" diye karşılık verdi. Görüntüleri çeken kişi, "Polis çağırayım mı?" derken, yaşlı adam ise "Yok" yanıtını verdi.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu sosyal medya hesabından, "Sosyal medyada gezmekte olan görüntülerde şahsın hayvana tecavüz ettiği, suç üstü yakalandığı, zavallı hayvana bilerek acı ve ızdırap verdiği, yaşam hakkına kast ettiği açıkça görülmektedir. Gelen duyumlar arasında olayın Kocaeli Gebze Eskihisar Mahallesi'nde gerçekleştiği duyumları bulunmaktadır. Bu şahsın tespit edilerek gerekli cezayı alması için verilen şikayet dilekçesini, verilen adreslere göndermeliyiz" denildi. Bunun ardından hayvanseverler e-posta yoluyla kurumlara şikayette bulundu.

Dün yapılan araştırmaların ardından görüntülerdeki kişinin N.C. olduğu belirlendi. Polis, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi'nde oturan N.C.'yi gözaltına aldı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen N.C. emniyetteki ifadesinde, "Nefsime yenik düştüm. Köpeği yatırdım ama yapamadım" dedi. Gözaltına alınan N.C.'nin yakınları emniyete gelmeyerek, yaşlı adam hakkındaki soruşturma hakkında bilgi almadı. N.C. emniyetteki işlemlerin ardından bugünöğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.