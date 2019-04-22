YAZDAN ÖNCE GÜNEY KIBRIS’TA İLK 5’Lİ GÖRÜŞME

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 11:46

Fileleftheros’un haberine göre Şilluris açıklamayı heyetiyle birlikte ziyaret etmekte olduğu Mısır’da, Mısır Meclis Başkanı Ali Abdel Aal ile makamında görüşmesi sonrasında yaptı.

Mısır Meclis Başkanı, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’indeki egemenlik haklarını kullanmasına” destek beyan ederek bu desteği, İslam İşbirliği Örgütü gibi Güney Kıbrıs’ın temsil edilmediği uluslararası mercilerde dile getirdiğine işaret etti.

Alihtia haberi “Yazdan Önce Kıbrıs’ta… Kıbrıs, Yunanistan, Ürdün, Mısır ve Irak 5’li Görüşmesi” başlığıyla aktardı.