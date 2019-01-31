YDP, ELCİL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:43

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreter Şener Elcil’in açıklamalarının “KKTC’deki farklı halk sınıfları arasında”, kin, garaz ve husumet duyguları uyandırdığını ve yabancı devlet yetkililerine hareket içerdiğini savunan Yeniden Doğuş Partisi, polise şikayet dilekçesi sunarak Elcil hakkında kamu davası açılmasını talep etti.

Şikayet dilekçesini, bu sabah polise YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz ve parti yetkilileri iletti.

Büyükyılmaz, Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde basın açıklaması da yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in 28 Ocak tarihli basın açıklamasından bazı kesitler okuyarak söz konusu açıklamanın, “sevgisizlik”, “Türkiye sevgisine karşı saygısızlık” ve “suçlama” içerdiğini savunan Büyükyılmaz, “YDP olarak buna duyarsız kalmamız mümkün değildi” dedi.

Büyükyılmaz, “Fasıl 154 sayılı yasa tahtında Sayın Elcil hakkında, KKTC’deki çeşitli toplum ve halk sınıfları arasında garaz ve düşmanlık, KKTC vatandaşları arasında huzurlusuzluk ve itaatsizlik yaratmaktan ve yabancı devlet yetkililerine hakaret etmekten suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.

YDP Genel Sekreteri Büyükyılmaz, konunun takipçisi olacaklarını da söyledi.