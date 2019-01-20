YDP GAZİMAĞUSA’DA ÖRGÜT BİNASI AÇTI

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 17:43

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz etkinlikte yaptığı konuşmada, YDP’nin her toplantısının miting havasında geçtiğini söyleyerek; "Halk YDP iktidarını büyük bir heyecanla bekliyor. Bekleyin az kaldı" dedi.

İlçe Başkanı Mehdi Uysal ise, çok kısa sürede bir çok bölgede örgüt binası açtıklarını söyleyerek, “Hedef Mağusa da birinci parti olmak. Şu kalabalığı ve heyecanı gördükten sonra bu hedefin çok da büyük bir hedef olmadığını daha iyi anlıyorum" dedi.

YDP heyeti daha sonra İskele ilçesine geçerek, Mersinlik, Kaplıca, Kumyalı, Dipkarpaz ve Büyükkonuk köylerini ziyaret ederek örgütlenme çalışmalarını tamamladı.

