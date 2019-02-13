YDP İKTİDARINDA YAPANIN YANINA BIRAKILMAYACAK

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 15:06

Ara bölgede dün gerçekleşen İki Toplumlu Tartışma Paneli’ndeki konuşmaları yazılı bir açıklamayla eleştiren Yönlüer, “Bir sendika başkanının Rumlarla aynı teraneleri seslendirerek hem Türkiye’ye hem de KKTC‘ye hakaret etmesini şiddetle protesto ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yönlüer, ülkedeki iki öğretmen sendikasının da benzer tutumda olduğunu, hatta bu konuda yarıştığını savundu.

Yönlüer, “YDP İktidarında sendikaların zapturapt altına alınması konusunda gerekli yasal boşluklar süratle giderilecek. YDP iktidarında ekmeğini yediği yere kin kusan kişilerin yaptıkları yanına bırakılmayacak” dedi.

Söz konusu açıklamaları yapmanın alışkanlık haline geldiğini söyleyen ve bunları “ekmeğini yediği yere ihanet” şeklinde değerlendiren Yönlüer, “Söz konusu sendika başkanının hezeyanları karşısında gerekli sert tavrı ve dik duruşu sergileyen Sayın Başbakan’a tebriklerimizi iletiyoruz” dedi.