YDP'DEN EKONOMİ POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 09:33

YDP Ekonomi Politikaları Başkanlığı’na getirilen Gökhan Çelik , yazılı açıklama yaparak hükümetin ekonomik protokol konusunda samimi olması ve hazırlıklarını iyi yaparak Ankara’ya gitmesi gerektiğini ifade etti.

Gökhan Çelik, “Sayın Denktaş TC ile protokol çalışmalarını tamamladıklarını ve buna bağlı olarak Ankara’ya gideceklerini söylüyor. Bu durum, ödevini yapmayan kurnaz öğrencinin öğretmenini kandırma çabasından başka bir şey değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin protokollerin gerektirdiği reformları hazırlamadığını savunan Çelik, “Bu, TC’den taviz koparma çabasıdır. Maliye Bakanı bu duruma düşmemeli, önce üstüne düşen reformları yapmalıdır. Bu reformları yasalaştırmadan ‘protokolleri tamamladık’ diyerek görüşme randevusu almak KKTC’nin itibarına zarar vermekten ileriye gitmez…” görüşünü dile getirdi.

Çelik, Ekonomi Politikaları Başkanlığı hakkında da bilgi vererek, “KKTC siyasi partiler tarihinde bir ilk olan Ekonomi Politikaları Başkanlığımız, iktidara geldiğimizde ekonomi yönetimi konusunda yol haritamızı da çizmiş olacaktır...” dedi.

Çelik, iktidarda olmamasına rağmen YDP’nin Türkiye Cumhuriyeti ile hazırlanan protokoller ve anlaşmalar, bunlara bağlı eylem planları ve yapısal dönüşüm programlarına en hazır parti olduğunu savundu.