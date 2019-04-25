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YDP'DEN, HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, beraberinde bir heyetle birlikte, KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği’ni yeni binasında ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 14:52
YDP'DEN, HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Gönyeli’deki yeni binayı gezen Arıklı, KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu’nu tebrik ederek, binanın her türlü ihtiyacı karşılayacak bir konumda olduğunu belirtti.

Arıklı, geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçen Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Yasası’nı da eleştirerek, o yasanın esnaf ve zanaatkarların hiç bir sorununa çare olamayacağını ve sadece bir siyasi partinin arka bahçesi durumundaki mevcut odaya üye devşirmeyi amaçladığını savundu.

Arıklı, İktidara geldiklerinde yapacakları ilk işin bu yasayı tekrar düzenlemek olduğunu sözlerine ekledi.

 

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