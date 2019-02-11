YDP’DEN KARŞIYAKA VE MARAŞ’A ZİYARET

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 19:35

Partiden verilen bilgiye göre, Karşıyaka örgütü kahvaltılı toplantı düzenledi. YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, her hafta bir bölgede düzenlenen kahvaltılı toplantıların geleneksel hale geldiğini söyleyerek, bu tür sosyal faaliyetlerin süreceğini belirtti.

Büyükyılmaz, “Amaç insanlarımızı bir araya getirmek, yeni katılanlara buradaki sıcak havayı teneffüs ettirmek ve heyecanı her daim yüksekte tutmaktır” dedi.

Öte yandan YDP Gazimağusa Gençlik Kolları Maraş’ta dayanışma partisi düzenledi. Mağusa İlçe Başkanı Mehdi Uysal, “Bize durmak yok. Durursak enerjimizi kaybederiz. Sürekli aktif olacağız, etkinlikler düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Genel Sekreter Büyükyılmaz, Maraş’taki konuşmasında YDP’nin artık kurumsallaşan bir siyasi parti olduğunu vurguladı.

Büyükyılmaz, “YDP sahada olan, yeni katılımlarla sürekli büyüyen tek partidir” şeklinde konuştu.

Turan Büyükyılmaz, ana muhalefetin yükselişinin durduğunu, iktidardaki partilerin giderek güç ve oy kaybettiğini de savundu.