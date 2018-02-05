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YENİ TRANSFER N’DİNGA İLK GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig‘de zirve yarışındaki rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir’in puan kaybettiği G.Saray kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacaktı.

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2018 Pazartesi 17:56
YENİ TRANSFER N’DİNGA İLK GOLÜNÜ ATTI
‘de zirve yarışındaki rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir’in puan kaybettiği G.Saray kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacaktı. Evdeki hesap ‘a uymadı. Sarı-kırmızılılar Sivasspor’a 2-1 mağlup olarak  yönetimindeki ilk yenilgisini yaşayıp liderlik fırsatını harcarken, Samet Aybaba’lı  ise 2 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı

Sahasında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ı mağlup eden Samet Aybaba’nın takımı Demirgrup Sivasspor, Galatasaray’ı da eli boş gönderdi. Yiğidolar,  yönetimindeki Galatasaray’ı sahasında 2-1 mağlup etti.

YENİ TRANSFER N’DİNGA İLK GOLÜNÜ ATTI
Sivasspor, sarı-kırmızılılar karşısında 16. dakikada N’Dinga’nın golüyle öne geçti. Rybalka’nın kullandığı kornerde yakın direkte kafayı vuran N’Dinga, topu Galatasaray ağlarına gönderdi. 1-0

Golden sonra rakip kaleye baskı kuran Sivasspor 21. dakikada ikinci gole yaklaştı. Kone’nin vuruşunda top üst direkten döndü!

FIRAT AYDINUS PENALTI DEDİ
Ev sahibi ekip 56. dakikada penaltı kazandı. Denayer ile mücadele eden Mattias Bjarsmyr ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Topun başına gelen Kone, Galatasaray karşısında farkı 2’ye çıkardı. 2-0

G.SARAY EREN’LE UMUTLANDI
Galatasaray, 79.dakikada Eren Derdiyok’un golüyle farkı 1’e indirdi. Belhanda’nın ara pasıyla ceza sahasında buluşan Garry Rodrigues yerden kale önüne gönderdi. Eren Derdiyok’un şutu kaleciden döndü. Seken topu bu sefer ağlarla buluşturdu. 2-1

SON DAKİKADA BÜYÜK HATA
89. dakikada Sivasspor kalecisi Tolgahan’ın büyük hatasında Galatasaray beraberlik golüne yaklaştı. Sinan Gümüş’ün aşırtma vuruşunda Medjani topu çizgiden çıkardı.

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