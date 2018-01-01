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Yeni yılda ilk ölümlü trafik kazası

BU SABAH SAAT 02:30 SIRALARINDA, GİRNE - GÜZELYURT ANAYOLU ÜZERİNDE MERİT OTEL KAVŞAĞI YAKINLARINDA, BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU, YOLU KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN İKİ YAYA (BİRİ KADIN, BİRİ ERKEK) YAŞAMINI YİTİRMİŞTİR.

Giriş Tarihi: 1 Ocak 2018 Pazartesi 12:04
Yeni yılda ilk ölümlü trafik kazası

BU SABAH SAAT 02:30 SIRALARINDA, GİRNE - GÜZELYURT ANAYOLU ÜZERİNDE MERİT OTEL KAVŞAĞI YAKINLARINDA, BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU, YOLU KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN İKİ YAYA (BİRİ KADIN, BİRİ ERKEK) YAŞAMINI YİTİRMİŞTİR.

KAZADA ÖLEN ŞAHISLARIN KİMLİKLERİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEMİŞTİR. KAZADA ÖLEN KADIN ŞAHIS 30-40 YAŞLARINDA, HAFİF KİLOLU, ERKEK ŞAHIS İSE YİNE 30-40 YAŞLARI ARASINDA, ZAYIF VE BUĞDAY TENLİDİR. KAZADA YAŞAMINI YİTİREN ŞAHISLARI TANIYAN KİŞİLERİN POLİSE YARDIMCI OLMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

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